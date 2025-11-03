【投書】記住世上苦人多 5

李商／退休人員

近日，長榮航空一名空服員抱病執勤後不幸過世，事後公司竟要求家屬補交請假證明，引發社會對勞權的強烈關注。這起事件令人痛心，也讓無數勞工心有戚戚焉——誰沒有過「再撐一下」的經驗？主管一句「你要對薪水負責」，讓人不敢請假、不敢休息，只怕被貼上「薪水小偷」的標籤。但那「再撐一下」的代價有多高，往往只有在倒下的那一刻才知道。

我有一位朋友，生前是南北貨店的小股東，幾乎全年無休。每次見面，他總是羨慕我身為公務員，有正常上下班、有節日假期，還能依法申請事假、病假、喪假與婚假。他卻連生病都無法休息，因為孩子正值高中、大學階段，花費龐大；而身為小股東，休息意味著收入減少。在我尚未退休前，他便因病過世。回想此事，心中至今仍隱隱作痛。有多少人，正走在同樣的命運軌跡上？所謂「被生活逼得不能不做」，正是他們的真實寫照。

廣告 廣告

更艱苦的，還有那些生活在社會底層的窮困者。記得某年，一位送報生來我家拜託續訂報紙。他晚上有正職，白天兼差送報，只為了償還房貸。我本身也需養家活口，後來也開始兼差，因此深知他的辛苦，便答應續訂。同理心讓我理解：世上苦人真多。

在垃圾回收場，也常遇到苦命人拜託我把喝過的礦泉水瓶留下來給他們。我總是樂意幫忙，偶爾也會掏出五百、一千元贊助。但他們多半婉拒，因為苦命人也有尊嚴，也有自己的生存方式。再看看那些富二代，動輒豪車、酒店，一樣的天空，卻是兩樣的命運。

古今中外，弱勢者始終是被壓榨的一方。以歐洲的農奴制度為例，農奴在封建莊園制度下被迫以勞力換取生存，受限於法律、經濟與社會關係。雖不同於奴隸，農奴仍被領主掌控，無法自由離開土地，甚至連產出都屬於領主。逃亡者不僅遭領主追捕，還會受到國家制度的懲罰。直到1861年俄國改革，農奴制度才逐漸瓦解，但其壓迫本質，至今仍在不同形式中延續。

現代社會雖不再有農奴制度，卻出現了另一種壓迫「過勞死」。根據維基百科過勞死一詞源自日本，指因長期過度勞動導致心臟病或中風猝死。最早的案例是一名報社員工在工作期間突然中風身亡。1980年代泡沫經濟破滅後，多位中高階主管相繼猝死，引發媒體關注，「過勞死」一詞迅速流行。1987年，日本勞動省開始統計因工作猝死的人數。

台灣也面臨類似問題。責任制被資方濫用，員工為保工作不得不超時加班。2011年政府開始對超時工作祭出罰則，卻遭資方批評妨礙投資。這些現象顯示，勞工的生命與健康，仍未受到足夠保障。

「記住世上苦人多」，不是一句口號，而是一種提醒、一種責任。我們要記得，那些默默撐著的人，那些在生活邊緣掙扎的人，那些不敢倒下的人。他們的苦，不該被忽視；他們的權益，值得被保障。

所幸，現代社會逐漸重視人權、勞權與婦幼保障。人們期待更進步、更完善的制度與法律，來守護每一位勞工的尊嚴與安全。唯有如此，這個社會才能真正走向公平與正義。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】當檢方可無限抗告 司法還能獨立嗎？

【投書】教師過勞不該常態化 政府應立法保障離線權

【文章轉載請註明出處】