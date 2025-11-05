【投書】語言遊戲如何弱化公共領域「言說」品質

文／周威同（國立台東女中公民與社會科專任教師）

「廣告宣傳、電視、報紙、唱片、收音機……，形成一股愚蠢的潮流，任何物質，包括藝術在內，都可以被傳播且被同質化。」約翰伯格，《影像的閱讀》

每隔幾年就會有某些人事物在網路爆紅。例如，網路迷因（Meme）和梗圖（Image Macros）的瘋傳戲仿；或是韓國歌手Psy《江南 Style》引發全球模仿改編；尤有甚者，冰水桶挑戰的慈善募資，更透過「點名」使得傳播從線性演化為無限延伸的人際網絡，其速度則呈現等比級數擴散。

「本來應該從從容容、游刃有餘；現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」的對照，直接指向自由與勞動的核心衝突。鄂蘭理想的政治領域，是個體擺脫「勞動」（為生存而奔波）的必要性，得以在「從容不迫」裡追求自由。

然而，「連滾帶爬」與「匆忙」則說明，政治行動的本質已變質，被社會化和管理學所吞噬；當政治場域被捲入不斷加速的生產與消費，人類生活被簡化為應付生存壓力。這正是強烈「共感」的幽微處，我們嘲諷政治人物的荒謬狼狽；而轉傳則是集體確認「心有戚戚焉」的自我調侃

（全文詳見－公民行動影音紀錄資料庫）