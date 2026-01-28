投書：請賴清德主席正確解讀花蓮的特殊選民結構

花蓮的傅氏王朝是民進黨難以撼動的地方霸權，圖為傅崐萁在立法院質詢時痛批民進黨執政。圖／翻攝傅崐萁臉書

謝家豪／民進黨資淺黨員、花蓮教師

花蓮在經歷了罷免傅崐萁公民運動與光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災之後，今年的縣長選舉，已非單純的地方選戰，是一場民主進步黨向全國支持者展現「在愈艱困的選區更要投入」的成熟執政形象、矯正花蓮目前地方自治的失靈、與提供專業治理並起造花蓮永續繁榮所需基礎的重要關鍵戰役。

因此，今年的縣長人選，若仍僅從地方知名度、政治地位、甚或是為了反對傅崐萁才結盟等等的角度來佈局，恐將落陷於見樹不見林之境、更無法突破傳統基本盤與過去的得票紀錄。要有所突破，應該回到三個核心問題：是否具備勝選條件、是否有整合全黨的能力、是否能帶動整體選戰氣勢。

廣告 廣告

目前外界討論的幾位可能人選中，各有優勢，亦有程度不一的挑戰。如果我們務實且客觀地從過去花蓮縣內各公職選舉的得票結構來看，一旦出現候選人的主要得票來源是「集中於非大票倉（即花蓮市與吉安鄉之外）」的單一區域、又在花蓮市與吉安鄉兩處的得票量能無法有效擴增的情況下，不僅將面臨相當高的落選風險，更可能對鄉鎮市長、乃至縣議會與各鄉鎮市代表的選舉造成各選各的扣分影響，甚至是全盤皆輸之境地。這些現實正是黨中央佈局時要嚴𧫴評估的因素。

更重要的是，花蓮去年從罷傅到洪災事件，已形成並擴散一個「花蓮共識」就是：急迫需要專業與效率治理縣政的團隊。所以，筆者認為本黨縣長人選必須具備：在重大公共議題上立場清楚、具備政策論述與治理的專業能力、可與中央效率溝通及分工等條件，如此才能夠整合地方與中央、立下花蓮未來繁榮發展五十年的基礎。

現任不分區立委兼黨團書記長陳培瑜，不僅符合前述條件、更是一位值得本黨中央積極評估的對象。陳委員曾在花蓮工作生活多年、了解花蓮民生與公共事務、又有正面且清新的形象、問政論述清楚且口才便給、熟悉傅崐萁挾立院亂國與掌控花蓮政經資源分配的思維、知己知彼，更具備成熟的政策溝通與資源整合能力。

再從陳培瑜委員在立院表現出來的戰鬥力，設若她參戰花蓮是可以讓支持者迅速凝聚，透過進一步串連與組織花蓮在地跨黨派人士共同聯合競選、更能展現花蓮過去三十年未有的選戰爆發力強度，重新樹立民進黨在花蓮人心中的社會形象。

我衷心期盼，民進黨賴清德主席與選對會能客觀且務實地正確解讀花蓮現下的特殊結構與關鍵時刻、慎重考慮徵召陳培瑜立委作為花蓮縣長候選人。

最後，花蓮是台灣不可分割的一部分，在地支持者深切冀盼賴主席能用心用力、將花蓮拉回台灣主流民意陣營的懷抱！

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

綠2026布局／花蓮有望禮讓張峻對抗傅家王朝 賴清德擬派戰將插旗金門

何啟聖宣布參選花蓮縣長 痛批「傅氏王朝」是花蓮政治堰塞湖

民進黨中執會通過提名嘉南高3縣市長人選 賴清德叮囑：不團結一定會輸

豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」