【投書】論烏克蘭的至暗時刻

CNEWS195251129a01

鄧鴻源／大學教授

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭寧可失去與美國合作的風險，也要捍衛烏國的自由與尊嚴。的確如此，在至暗時刻，烏克蘭必須挺住俄國的侵略，因為舉世都在為你們英勇不屈的戰鬥精神喝采。你們寧鳴而死，不默而生，都是英雄。

烏克蘭目前的處境與當年英國面對納粹德國的威脅相當。當年美國袖手旁觀，幸好英國有邱吉爾力挽狂瀾，發表演說，鼓勵大英國子民奮起不投降，只因民眾寧願做英勇的鬥士，不做希特勒暴君的羔羊，所以給予邱吉爾強大的支持力量。

廣告 廣告

當時邱吉爾在國會的演講說：「在戰爭與屈辱面前，你若選擇了屈辱，可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！……我們要在空中、海上、沙灘與巷道作戰，我們決心奮戰到底，永不..永不….永不投降。」這些話鼓舞了大英帝國軍民在危難中奮起，度過英國歷史上最艱難的時刻，所以戰後邱吉爾被英國人公認是最偉大的民族英雄。

到了1940年 9 月 7 日，德國因空軍戰敗，決定停止空戰，原本計畫登陸英國的「海獅作戰」嘎然而止，是不列顛戰役最重要轉折點。隔年，希特勒掉轉頭向東發動代號「巴巴羅薩」的入侵蘇聯軍事行動，終於讓英國獲得一個喘息的機會。

邱吉爾領導英國軍民度過難關，直到一年後的 1941 年 12 月 7 日珍珠港事變，美英法成立盟邦，在 1944 年 6 月 6 日，發動「大君主」行動，由艾森豪將軍率領美英法加聯軍登陸法國諾曼第海灘，反攻德國，光復歐洲，逼死希特勒，審判所有納粹禍首，為人類自由與尊嚴寫下可歌可泣的一頁。

在 6 月 6 日 D-DAY 來臨之前，駐守在英國的英美法加等國聯軍，個個雖然興奮，卻心情沉重，因為未來生死未卜，極可能有去無回，然而為了自由、民主與人權，人人以能參與此聖戰為榮。當艾帥一聲令下，進攻號角響起，上千大砲齊轟諾曼第德軍碉堡，兩千多艘登陸艦也快速駛向諾曼第海灘，將士們冒著槍林彈雨冒死奮勇前進，許多官兵不幸中槍紛紛倒下，一時血染沙灘，血流成河，讓諾曼第海灘變成有如人間地獄，天地同悲，人人可謂「生而為英，死而為靈」的大英雄，其偉大功績將永遠記載在人類歷史中，與日月同光。

在《搶救雷恩大兵》電影中，米勒中尉奉命率領一班士兵搶救雷恩，來到一座小鎮找到雷恩，雷恩說他不能棄同袍於不顧，米勒於是決定與英國傘兵合作，共同死守橋頭堡，面對比自己人多又有虎型坦克做先鋒的德國黨衛軍精銳部隊，米勒一行人與傘兵與德軍展開激烈巷戰，大部份人不幸壯烈犧牲，包括米勒中尉，最後只剩下雷恩生還，完成上級交代任務，實在是可歌可泣。雷恩晚年帶領子孫在米勒墓前喃喃自語：「我這一生是否活得有價值，值得你們捨身相救？」

如今，烏克蘭有澤倫斯基，他也可以比照邱吉爾發表演說，號召烏克蘭軍民奮起，歐洲各國基於唇亡齒寒，也會援助。烏克蘭如果投降，後果將猶如靖康之恥，世代不得翻身。

總之，在至暗的時刻，烏克蘭必須挺住，侵略者必須受到制裁，世界才有公理、正義與和平可言，否則難保二戰重演。烏克蘭的處境如同當年的英國，也是台灣的一面鏡子；澤倫斯基與賴清德猶如邱吉爾。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Володимир Зеленський臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】對史詩台片《大濛》的感想

【投書】年改後遺症看師資荒 教育部應提出具體對策

【文章轉載請註明出處】