【投書】財政部「只想躺著抽稅」 稅制大有問題 27

靜鋒／會計

眾所週知，稅收是國家財政的基石，經濟的好壞攸關國家稅收情況。有好的經濟，才有好的稅收。國家稅收來自人民，而稅收的根據來自稅制。若是稅制不公、稅制不良，老百姓恐難安身立命？

近日媒體報導，「財政部只顧抽稅、經濟部拒絕改革 台灣汽車經銷體系崩潰中 誰是兇手？」一文指出，台灣汽車經銷商所面臨的困境原因，除經銷體系的結構賦權、經濟部與財政部須停止各自為政外，還有財政部的高關稅與高稅負，使的台灣汽車經銷商正以驚人的速度退場。該文直批：台灣汽車稅制的核心邏輯，從來不是產業競爭力或永續發展，而是穩定且高效的稅源汲取。

其實，財政部「只想躺著抽稅」而不思考產業競爭力或永續發展，並非只出現在汽車經銷商領域。像2024年的營利事業所得稅，若公司每年賺12萬以上，就必須要繳稅。但1年賺12萬，平均一個月1萬，以現在的物價水準來看，一個月賺一萬的公司其實很辛苦。一個月賺超過1萬就要繳稅，不繳就罰，這種租稅方式只會把企業消滅。一旦企業越來愈少少，政府的稅收只會越少。所以，筆者認為應拉高營利事業所得稅的起徵點，建議可以提高到24萬或以上，平均每月2萬，讓小公司活得下去，政府也能課到稅，豈非一舉兩得？

財政部只顧抽稅，更為了確保政府施政有穩定的財源，因此國家每年都會預估一個稅收目標，而這個責任就會落到稅務員身上。然而，課稅的過程中難免會產錯誤，儘管行政程序法第117條讓原處分單位如果課錯可以自行撤銷，但公務人員很怕犯錯，因為會影響考績和升遷，結果人民就只能去打救濟。無奈打贏救濟的成功機率非常的低，因為行政法院的法官考試並沒有單獨考稅法這一科，以致在稅務訴訟上，屢屢看到行政法官沒有獨立的見解，只能抄襲行政機關的答辯。

更讓人難以理解的是，行政機關的答辯，經常來自他們自創的解釋函令，甚至引用過時的解釋函令。由於解釋函令的過度解釋，致使人民在法律爭訴中處於不利的地位，導致時不時就會出現法律位階較高的法律，竟打不贏位階較低的解釋函令的荒謬亂象。

依法納稅固然是國民應盡的義務，然而國家也必須依法課稅，才能讓人民心服。期待行政法院的法官都能具備稅法專業，財政部也能鼓勵課錯稅的稅務人員，勇於更正自己的錯誤，並積極修正不合時宜的稅制。當人們願意相信政府做錯事是會改的時候，才能對國家的法治、稅制有信心。

