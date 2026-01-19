投書：賴清德違反憲法忠誠義務 自應受彈劾

立法院於14、15 兩日舉行彈劾賴清德總統的公聽會，在野的國民黨與民眾黨團邀請專家學者參與表達意見。攝影林煒凱

林騰鷂／東海大學法律系退休教授、德國科隆大學法律學博士

立法院於14、15 兩日舉行彈劾賴清德總統的公聽會，賴清德說：「我不貪不取，為什麼要彈劾我？」多位學者認為，這樣的說法不是單純的政治傲慢，而是典型的無知、無恥和無賴！

因為歷史一再顯示，錯誤的政策比貪污可怕、循私在政府組織安插樁腳也比貪污可怕，而濫用公權力，亂花人民的血汗納稅錢，更比貪污可怕！

在一個憲政民主國家中，總統是否應被彈劾，向來不是以其是否「貪污」作為唯一標準，而是總統有無忠於憲法、是否濫用公權力、以及是否違背誓言，破壞憲政秩序等，作為檢視標準！

因此，我們就以此標準來檢視，賴清德是否應受彈劾！

首先，賴清德在就職時曾宣誓：「余必遵守憲法，盡忠職務，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」但這一年七個多月以來，他不僅屢屢違反此一憲法忠誠義務誓言，更濫用權力、掏空憲政機制，其作為早已達到應受彈劾之標準！

我們也可以依序整理賴清德違憲亂政的重大惡行，以逐點說明他為什麼應受彈劾！

一、賴清德背棄自己親口承諾的憲政改革

賴清德在競選總統期間，公開表示中華民國憲法是災難！他深知總統「有權無責」所造成的體系性災難。他因此承諾，當選後要召集朝野協商、推動憲政改革，使行政院長之任命，要經立法院同意，讓行政權真正對代表民意之國會負責！

但他當選後，卻從未召開朝野協商，也未提出任何憲政改革規劃，而行政院長之任命，更全由他一人恣意決定。

賴清德不是無知無能，而是故意背棄其憲改承諾；他不是忘記憲改，而是根本無意啓動。他深知現行憲法賦予總統巨大權力，於是選擇享受權力、逃避應負責任，這形同圖謀私利，故意在中華民國憲法災難傷口上，再灑一把鹽，任令憲政繼續敗壞！

二、違反憲法增修條文第三條規定，使弄行政院長不依法向立法院負責

依憲法增修條文第三條第二項第二款，行政院對立法院負責，這是臺灣現行憲政制度中，最重要的民主機制。

然而，賴清德卻刻意使弄行政院長卓榮泰，不對立法院負責、不依法行政、甚至公然使弄卓榮泰對抗國會已三讀並覆議後的一些法律，如提示行政院長 不副署、不公布財政收支劃分法修正案，假借權力分立之名，否決立法院決議，創造違憲的「實質否決權」。殊不知，憲政史上，權力分立制衡之設計，原本就是要立法權與司法權來制衡國王龎大又集中的行政權的，而行政權是要對立法權負責的！

賴清德上述種種行為，已造成行政院長，不向立法院負責，而直接向總統個人效忠。憲政秩序被顛倒，權力分立被掏空，民主制衡機制全面失𤫊！這是非常惡劣的，總統濫用職權操控行政院的行為，更是嚴重破壞民主制度的違憲行為！

三、違背憲法第 72 條：「應於十日內公布」法律之義務

憲法第 72 條規定得清清楚楚，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。

然而，賴清德公然違反憲法此一規定，以行政院長「不副署」為藉口，拒絕公布立法院已三讀通過、並經覆議維持的法律。甚至扭曲憲法程序，創造完全不存在的，總統對法律是否有違憲之審查權。甚至以政治語言，公開聲稱「立院濫權」，恣意違反憲法。

當一位總統拒絕遵守憲法明文應於十日內公布法律之程序規定，他不僅是政治上失格，更是犯了世界各國均屬高度可彈劾之違憲惡行！

四、策動大罷免：以總統、黨主席之尊介入，打壓國會多數

賴清德上任後最引人側目的，就是他 一整年策動大規模大罷免，包括：公開要求綠營支持者全面動員；以總統、民進黨主席身分下達政治訓令；透過行政院長、部會首長下鄉宣講與黨團共同操作；將罷免作為「弱化國會多數」的工具。

其目的就是 打壓人民選出的國會多數、削弱憲政制衡力量、意圖恢復一黨獨大時代的政治控制力！

總統是國家元首，不應介入罷免，更不能把罷免當成鞏固政權的武器。這種行為已涉及《憲法》保障人民選舉權之正當行使，更是民主國家最忌諱的國家元首用公權力介入，打壓民選之多數國會。這是 制度性破壞民主，其危害遠遠超過貪汙！

五、敗壞司法公信力、癱瘓監察院、操弄民粹妖魔化國會

賴清德的違憲亂政並不限於，使弄行政權不依法行政，不向立法院負責及打壓國會，他更滲入司法與監察體系搞怪。特別是，

1. 干預、影響司法輿論，破壞司法中立形象

賴清德公開為「五大法官枉法裁判」背書，讚揚其違法程序的判決，這形同鼓勵司法機關繼續偏離憲法亂判，嚴重傷害司法公信力！

2. 監察院功能全面癱瘓

監察權本應監督行政濫權，但媒體指出，賴清德不准整年請病假的監察院長陳菊辭職，嚴重弱化監察功能，特別是以總統影響力，讓監察院對行政失能、軍購爛案、光電弊案全無作為，致使監察權形同虛設，喪失憲政制衡功！

3. 玩弄民粹，不盡忠總統職務，卻以「下鄉、下海」宣講造勢活動方式，攻擊國會。賴清德不斷以民粹話術操作公共議題，下鄉演出、下海作秀，透過影片與演說誤導民意，將立法院正常行使權力貼上「濫權」、「獨裁」標籤，在群眾面前妖魔化國會多數決。

這些行為根本不是總統應該做的事。總統若享用總統禮儀、尊榮特權，把人民當成個人造勢工具，是嚴重敗壞憲政民主秩序的惡行！

結語：賴清德不得以「我不貪」推卸違憲亂政責任

如上所述，賴清德惡行所犯的，是違反憲法忠誠義務，破壞依法行政，行政院向立法院負之機制；不公布法律、違反憲法規定程序；操控罷免、干預主權在民憲政制度；破壞司法與監察機關職能；玩弄民粹、煽動群眾對抗國會等罪行！因此，人民和國會自應可依憲法公開聲討並彈劾他！

