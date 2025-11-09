投書：追思共諜合唱赤色歌曲 國民黨正在為統戰敞開大門

鄭麗文近期的舉動已呈現一條清晰且一致的親共路線。李智為攝影

李昆穎／新北市板橋區市議員參選人

統派色彩鮮明的「台灣地區政治受難人互助會」日前舉行「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭」。令人震驚的是，國民黨主席鄭麗文等人不僅現身獻花，追思名單中更包括被中共封為「烈士」的高階共諜吳石、朱楓、陳寶倉等人。

活動現場充斥赤色符號，從合唱〈走向復興〉、〈國際歌〉、〈東方紅〉，到活動手冊以中共宣傳劇《沉默的榮耀》為題長篇「緬懷」吳石，甚至呼籲承繼「先烈遺志」推動統一與民族復興，內容幾乎完整複製統戰語言。

然而史料清楚記載，吳石是中共滲透國民政府軍方的最高層級間諜，代號「密使一號」，多年竊取軍事情報，造成國軍重大傷亡。中共事後將其封為烈士、迎入八寶山。如今國民黨主席在其牌位前獻花，無疑是模糊敵我界線，也混淆台灣對威權、滲透與歷史真相的最基本認知。

更令人不安的是，鄭麗文近期的舉動已呈現一條清晰且一致的路線。甫上任，她便由準副主席蕭旭岑赴北京會見中共對台辦主任宋濤，替「兩黨合作共謀統一」鋪陳舞台；其後又親自出席追思中共烈士的場合。這些並非零星事件，而是一系列方向一致的政治動作，正在把國民黨帶往與中共敘事高度重疊的道路。

台灣是民主國家，多元立場可以討論，但最基本的界線不能被抹去。如果追思受難者的場合可以被統戰語言佔據，如果共諜能被重新稱作「志士」，台灣對敵我與威脅的判斷就會開始模糊，而這正是統戰敘事最容易滲透的缺口。

台灣能包容多元，但不能容許中共敘事趁機入侵；能討論歷史，但不能美化共諜；能期待和平，但不能被統戰包裝。

這些原則，都是民主社會最基本的防線。

國民黨若持續在界線上後退，失去的不僅是支持者的信任，而是政黨自身的價值與方向。台灣的民主來之不易，所有政黨都應共同守護，而不是讓它被統戰敘事吞噬。

