投書：速立「人工智慧基本法」 捍衛AI世代的兒童人權

楊智強／教育部中央教師申訴評議委員

每年11月20日為聯合國宣布的世界兒童人權日，紀念《兒童權利公約》的簽署。然而，當我們在慶祝倡議兒童權利的同時，一場隱形的危機正以迅雷不及掩耳的速度蔓延全球。人工智慧正在系統性地擾動孩子們最基本的人權：與真實人際互動、發展社交能力，以及心理安全的權利。

《經濟學人》最新報導揭露，全球正經歷「關係衰退」現象，年輕人轉向AI伴侶的速度令人驚駭。根據美國心理學會研究，高達72%的青少年曾使用過AI伴侶應用，其中五分之一花在AI身上的時間超過真實朋友，這顯然是人類互動逐漸被機器所取代的悲劇敘述，越沉迷則越孤獨的感受，扼殺了年輕人對真實社群的互動，這是嚴峻的社會轉變，而非自身的選擇。

青少年期是社交認知發展的關鍵時期，大腦負責社交推理的區域正經歷關鍵的可塑性階段。與同齡夥伴互動、學習衝突解決、理解多元觀點。這些本應在真實人際關係中習得的技能，正被來者不拒、永遠on call的AI所替代。

美國一位14歲少年因沉溺於AI聊天機器人，遭情感操控而自殺，死亡悲劇令人驚駭，聯邦貿易委員會隨之對七家科技公司展開調查。台灣民團亦警示，校園已出現深偽影像、AI生成兒少性影像等風險。這已不是科幻小說，而是正在進行式的傷害。AI伴侶被設計成充滿「情緒價值」的話語，其心理操控影響對尚未發育完全的青少年身心發展，造成無可估量的衝擊。

面對此危機，立委張雅琳等推動的《人工智慧基本法》提案應運而生。草案主張建立「兒少風險分級」機制，將涉及心理操控、行為誘導的高風險AI應用明確禁止，並要求業者進行事前影響評估。再者，將兒少最佳利益原則法律化，由政府與業者共同承擔制度責任。草案參考歐盟法規的風險分級，在台灣情境中提供了具體可行的保護框架。

長遠來看，經濟學人揭示的另一個維度是AI對青少年就業機會的衝擊。這超出了社交能力領域，延伸到經濟權利。AI對低收入青少年的就業機會和社交互動能力的雙重打擊，加深了全球兒童之間的不平等。

日本、韓國等鄰近國家已率先完成AI立法，台灣不能再慢。我們必須理解，保護兒童免於AI傷害，正是履行《兒童權利公約》的當代責任。世界兒童人權日不應只是紀念日，而是行動日，立法院應在今年完成《人工智慧基本法》，確保兒少風險分級、即時偵測、緊急處分等保護機制入法，讓台灣的孩子在AI時代不是成為科技犧牲者，而是被保護者，這才是對世界兒童人權日最好的致敬。

