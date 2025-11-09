投書：鄭麗文對北京對台統戰具有指標意義

鄭麗文說「我是中國人」具文化符碼效應，具標竿意義，弱化台灣主體意識，統戰成本低廉。李智為攝影

朱孟庠／李登輝基金會前副秘書長、外獨會成員

國民黨主席鄭麗文稱：中共沒有要把台灣香港化；我們都是中國人。三十年前曾一起站在外獨會戰車上的同志鄭麗文，從嘶喊「獨立建國，打倒中國國民黨」，到今「台灣是中國的一部分，中華人民共和國機艦繞台是保護台灣，行使它的主權。」；主張新國家、新憲法的同志黃國昌，過去批判韓國瑜：「一個要當總統的人，國家安全意識這麼薄弱非常危險。」而今……兩人皆是極品變色龍，痛心！

一個不正常的國家，民主竟是如此脆弱，荒謬之事層出不窮。鄭麗文強調：「我是中國人」，有人認為「屬文化認同，民進黨應該要包容。」台灣的問題，就是台灣本體意識不足，反共卻不脫中，致認同混淆，敵、我意識薄弱。黃、鄭二人深綠出身，今已成為親中兩黨的主席，中共的新寵，煽惑媚敵言論。

他們由本土變為舔中，在北京對台統戰而言，已超越統戰的「對象」，而是統戰的好「素材」。統戰效應有：

（一）破壞「內部共識」：北京最期待的是讓反中／抗中陣營內部自己裂解，讓支持台灣主權的人彼此互不信任。當有本來來自本土或非藍營者轉向時，中共可用之宣傳：「你看，連綠營都有人覺得反中沒意義」「不是只有藍營才這樣想」，分化效果就達到。

（二）讓親中言論看起來「跨陣營共識化」：如果親中論述只由藍營說，外界容易標記為政治立場；但當「原本非藍人物」尤其是深綠人物，都講出親中或替北京辯護論述時，中共有強力素材可宣稱：「連以前反對的人都醒了」「兩岸和平是全民共識」達到統戰宣傳的包裝。

（三）削弱台灣社會的抵抗意志與道德正當性：鄭、黃是在野兩黨的主席，過去都是綠營出身，用之強化「反中是政客操弄，不是全民意志」「本土派只是利益，不是真的理念」目的不是說服所有人，而是模糊是非，削弱抗中話語的正當性。

（四）對外更具國際宣傳：中共對國外宣最常用「台灣內部有人認同中國觀點，不是中國在強迫」，兩黨主席出身綠營，讓統戰對外宣稱，台灣不是價值衝突，而是「統一有民意基礎」，連過去的本土派也改變，「台灣人也反對抗中」變成合法化的話術工。

對台灣國家沒有忠誠度的背骨仔，對中共統戰而言恰是絕好的素材，鄭：「我是中國人」具文化符碼效應，具標竿意義，弱化台灣主體意識，統戰成本低廉。

接續再搞個「借殼上市」，先收購股權，拿下董事長，接著董事席次，主導公司的政策。當國民黨成為名符其實的「『中國』的國民黨」，中國共產黨台灣支部時，黨主席擁有提名權，未來聽命北京，提名紅統立委進入立法院，提出一堆親中法案，徹底執行滅台統戰政策。

黃國昌：「成熟的政治人物，為台灣沒有什麼放不下。」事實鄭、黃兩位極品變色龍是為了利益、權力、財富，放下成見、攜手推動黨大於國，私大於公的謀劃，國民黨的支持者也該醒了。

中共透過藍、白，可以長臂管轄台灣。「台灣主體意識」才是堅強的武器，「中國人認同」不屬文化層次，是政治層面，因為現在的中國就是專制的中華人民共和國，台灣人該警覺！現在的KMT是「中國的國民黨」。

