投書：鄭麗文躺平 國民黨用擋軍購給共產黨當賀禮

「鄭習會」成為五月川習會前，國民黨獻上迎合台灣問題是中國內政，配合「中國敘事」之投名狀。圖片取自鄭麗文臉書

朱孟庠／李登輝基金會前副秘書長

台灣人看清楚，國民黨送擋軍購作「賀禮」， 共產黨送軍機當「嚇禮」，躺平能換和平嗎？中共如果給國民黨面子，為何鄭麗文訪中期間，軍機仍繞台威脅？相反躺平的國民黨雙手奉送給中國的禮物是：今立法院國防特別條例協商，立委全員缺席。

馬英九退休訪中，他的終點是宋濤；但鄭麗文的起點就是宋濤，看來規格不算低。為什麼？因為中共知道鄭好操作，有舞台、有利益，就可聽命行事，鄭主席果然聽話，訪中絕口不敢提「中華民國」，只言「中國國民黨」，強調兩岸是親人，一切以中國敘事為核心，將兩岸問題內化為「自家問題」，把台灣送給中國的「一中」框架，國際怎看台灣？軟成這樣，完全躺平，軍機還是繞台，和平呢？

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中美對峙升高，「鄭習會」成為五月川習會前，國民黨獻上迎合台灣問題是中國內政，配合「中國敘事」之投名狀：具體內容包還含推動九二共識與反台獨入黨章；擋軍購案與修改軍購條例；行前謁陵報告作歷史連結。

這些還只是眼前的，連續鋪排黨國防預算是步步精密。鄭這枚棋子好使，擺明擋軍購，不甩盧秀燕、朱立倫，就是要台灣人不做仙人掌，直接躺平當草莓族。只是紅統化的鄭主席，已經讓國民黨本土派民代面臨沉重的選票壓力。美、中大戰已進入肉搏戰，不只是在委內瑞拉、伊朗，在科技、貿易、軍事等各領域都已全面展開，當然也在台灣展開對決，連一向舔中的國民黨內部也開始分化，盧秀燕：「不可以反美要親美」、「疑美論是不對的」，但黨主席鄭麗文仍敢膛臂擋車逆川普。鄭麗文躺平，國民黨分裂？

當美國端掉中共在美洲及中東的小老弟委內瑞拉和伊朗後，更出重手警示嚴懲美超微三位高層，警告：誰敢為中國洗產地？誰敢把高階晶片賣給中國？中共連連挫敗，元氣大傷，量它2027年也不敢侵犯台灣。今天中共剩下唯一的棋子就剩下國、眾兩黨，這股「紅色力量」是習近平手上對抗美國的一張王牌。

對美軍購牽涉的是台灣國防的「世代差異」，軍備進入一個新的、跨世代的整合，相對中國就可能必須提升十倍的支出，才有相應的力量犯台。 鄭麗文、傅崑萁合體癱瘓政府，不惜代價也要阻擋1.25兆的國防特別預算，使力將台灣拉向「邪惡軸心」，偏離親美、獨立自的台灣國家方向。然民調顯示約 77% 的民眾認為「親美」對台灣重要，連民眾都看得出來，中、美實力懸殊，台灣該站在那一邊？國民黨本土派怎會不明白民意？看川普政府如何處理美超微？如何懲治委內瑞拉、伊朗？國民黨現實派應思考得罪美國、背離民主價值遭選民唾棄的下場。至盼國民黨現實派能以國安為計，順應民意，讓國防特別預算能過。

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