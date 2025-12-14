投書：關於年改 朝野都是改革的懦夫

在野黨在財劃法中幾千億幾千億搬給地方，這是要斷各種社保、退休基金的後路。陳凱貞攝影

吳忠泰／前全教總副理事長、年改委員會委員

年改停降，執政黨說年改不應走回頭路。在野黨聲稱是正義行動。怪哉，難道執政黨所推的年改不是已成斷頭路？難道在野黨不是當年完全放棄提對案、修正動議，才造成主政者的案子一路綠燈？

2015年蔡英文候選人宣誓要「全面檢視、全面改革」，因此年改委員會包括了各職業群代表。然而眾所皆知，最後軍職部份給付不減反增，種下所有後續再調整的因子。年改後軍人20年55%，竟超過年改前15%，而繳一樣費用的公教警只有37.5%。這種年改當然自啟爭端。在野黨只是用執政黨處理軍職的邏輯去處理警消、公教-誰說改革一定要用減法？

廣告 廣告

軍職年改還荒腔走板到前20年繳的費用還能退回（所以到底是恩給制還是儲金制），整個給付在軍心士氣至上的氛圍下，超過任何民主國家的軍人退撫給付水準！傳言年改第一年，軍方氛圍接近集體倒戈，才會逼出這樣的軍職假改革。

勞保要被對照的項目不是給付，而是準備金適足率，一個適足率已不到10%的保險基金，財務困境難道不比軍、公、教職業年金急迫？竟然可以「收集意見」八年！唯ㄧ稱道的是終於開始撥補。拜稅收超徵的福氣，五年來撥了幾千億，卻無能早早解釋-公保也早已撥補5000億。

執政黨立委甚至狂喊「職業退休金沒有必要政府保證最後支付責任！」那麼立委諸公看清楚，自1994年第一代D B儲金，法案中始終就是：政府付最後「支付責任」（當然你要扭曲成政府負最後「打折」責任，是你的水準），而九年前這些立委都參與通過這些文字，而且這些立委最好去對軍人說「政府對職業退休金不負最後支付責任」

行政院在週四通過農退儲金修正草案，主管的農業部說老農津貼和農退相加，40年年資力拼給付6萬多。所以勞退、私校退撫、新公教退撫都可能因為相對或增額提撥、績效不錯，加上年資較長而達到月拿六七萬、甚至八九萬。希望不要有人到時又拿天花板，尤其是後設的天花板來對以上的人下手。

而身爲最大黨的在野黨，竟然對於公教退撫的管理監理權力不對稱，近年從不針砭；對於過去自己長期主政時也長期任令費率低落（方便政府少繳，躲避及時補充財源的責任），而且明明知道：無論是勞保退撫健保，都有賴中央政府留住財源，才能救火撥補，竟然在財劃法中幾千億幾千億搬給地方，所以是故意要斷各種社保、退休基金的後路嗎？

大家都是一群改革的懦夫，甚至騙子，包括我自己。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

反年改三讀翁曉玲稱「不讓公教人員委屈了」 網友一片倒罵翻

錢建榮專欄：非必要之惡──當監獄成為只有絕望的「活死人墓」

羅志祥醉歌迷管束畫面曝光！受害歌迷怒：後半場全毀了