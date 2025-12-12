【投書】阿扁捲台南之爭 「渴求特赦」成為台南命運的交換籌碼 7

余可欣／府城經發聯執行長

台南市長升溫，阿扁常表態政治語言，捲入台南市長初選選戰，台南人認為可能阿扁想刷存在感，有的認為，阿扁想使用「互相利用」的方式，來在基層多爭取一些談判空間以及交換的籌碼，目前阿扁仍是受刑人的身分，如果用情勒的技巧來吃司法的豆腐，對阿扁捲入台南之爭是福是禍難定，基層質疑，難道自己的特赦，比百姓蒼生更重要？

目前阿扁的洗錢貪污等等罪嫌以及案件，處於在20年刑期的受刑議論當中，同時還有案件在審，定案的部分，以保外醫治的方式來處理，因此，阿扁必须在全民的监督之下，遵守嚴格的規定，隨時接受監獄人員的訪查，科技設備的監控，不得失聯，必須遵守醫治，尤其絕對要求，不得公開發言，以及更絕對不可參與政治活動。

廣告 廣告

依照規定，法務部可令阿扁身為受刑人，如果違反了保外醫治的規定，阿扁就必須立刻回到監獄，繼續執行刑期，尤其當初阿扁與法務部公開協議，一定不談政治，只要阿扁談政治，就是明目張膽的公然違法。

阿扁在被判刑之後，仍舊時常發表政治談話，想用隔空喊話的方式，來進行公開的叫陣，台南人明白這種軟硬柿子威脅的方式，其實已經明顯的踩到了紅線。

對此，支持者也非常緊張，紛紛提醒阿扁，應該要為台南人設想，安全第一，同時如果真正愛台南，應該要清楚的明白，府城應該以正直的操守忠誠，才稱得上是歷史台南真正的強者。

探究阿扁捲入台南市長之爭的原因，主要當然是台南人都知道的特赦渴求，只是阿扁身為法律人，當然明白要求特赦的具體條件，但目前阿扁仍許多案件待審，保外就醫期間又不得開庭，加上媒體指出，阿扁應還回海角的千萬美金，阿扁還未妥協，而造成長久的僵持。

因此，台南人認為阿扁把所有可拿到手中的技法，都當成尋求特赦的籌碼，台南人難免會質疑，阿扁對於特赦的渴求，是否超過了對台南府城未來的發展，老百姓的生命與阿扁的特赦相比，熟輕熟重，台南千千萬萬的生命重要，或是阿扁的個人特赦比較重要。

台南市長之爭未來的發展，是否有可能會物極必反，讓老百姓覺得，個人主義超越了全民福祉，也令台南的市長選舉，市民的監督力道與府城命運的連結，更加沸騰。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：陳水扁新勇哥物語臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】民進黨選戰就定位 國民黨還要繼續內耗？

【投書】2025年聯合國人權日 最應該解決的人權問題

【文章轉載請註明出處】