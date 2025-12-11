【投書】預算不是政治提款機：光復災後重建不能成爲張峻個人政治的踏腳石 7

賴有俊／退休公務員

花蓮光復在災後重建的傷痕仍在，但議會卻在這個關鍵時刻，爆發令人憂心的政治角力。近日花蓮縣議會程序會否決總預算送進大會審查，被地方批評形同「扣住縣政的喉管」。更令輿論沸騰的是，外界質疑議長張峻以光復災害為政治槓桿，試圖把災民的苦難轉化為個人政治紅利，甚至把「救災」當成對縣府施壓的籌碼，讓其他13鄉鎮學子、農民、社福弱勢成為預算停擺的間接受害者。

如果重建真是唯一理由，那麼問題來了，阻擋全縣總預算，真能加速光復重建嗎？還是讓所有計畫停滯、福利政策延宕、年長者補助卡關、農業與基礎建設無法推動，反倒讓花蓮一起陪葬？民眾關切的不僅是政治手段，而是價值排序，政治人物是能當災民依靠，還是把災民當籌碼？

地方政治並非一人舞台，尤其在災後恢復階段更需通力合作。然而外界觀察，張峻過去與民進黨互動頻繁，從罷免期間傳出接觸、再到地方傳聞民進黨有意支持其角逐縣長，皆引發不少討論。與在野黨議員合作並非罪，但當其政治行為與預算攻防交織，便免不了讓社會擔心，議會是監督機關，還是選前政治試煉場？

議會對行政權制衡固然天經地義，但制衡與挾持不同。拒送預算進大會審查，等同阻斷縣政的血液循環，使執行端無法運作。對光復災區而言，重建需要的不是「阻擋」，而是「監督」與「要求改善」。倘若議會真心為災民爭取，更應透過審查提高救災效率，而非擋住整體縣政，讓13鄉鎮的孩子、長輩、農民、建設都被迫等待。

政治人物若以災難當舞台，終究瞞不住人民的眼睛。光復受創沉痛，地方需要的是工程加速、生活重建、產業恢復，而不是相互消耗的政治對決。張峻自稱「為鄉親爭權益」，但若行動讓全花蓮付出代價，如果讓縣民感到縣政運作成為政治利益談判的籌碼，那這份「爭取」究竟惠誰？是災民，還是下一場選舉？

花蓮需要的是建設與前進，而非人為拖延。任何政黨、議員若真心為民，就應回到審議桌上，讓預算回歸公共利益，而不是成為政治提款機。光復重建必須加速，但加速的方式不是暫停整體施政，而是更嚴謹、更透明、更有效的監督。

人民會問，光復需要救，是全花蓮就不需要嗎？孩子受教育、農民要生產、長者要照顧、道路要維修，哪一項能等？政黨角力再激烈，至少不能踩在災民與縣民生活上。

花蓮已傷，不該再傷一次。願議會回到正軌，重建回到焦點。政治可以較勁，災後復原卻不能等待。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：花蓮縣議會

