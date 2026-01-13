【投書】鬍鬚張滷肉飯漲價有道理嗎

鄧鴻源／大學教授

根據新聞報導，鬍鬚張從 1月12日開始 對 48個品項調漲價格，平均漲幅約 3.8%，包括小碗滷肉飯從 66元漲到71元。

我們可以從成本與經營角度來看鬍鬚張（Formosa Chang）這次滷肉飯漲價 是否合理。其漲價原因主要是：

1.原物料成本上升（食材如肉、油等價格上漲）

2.人力成本提高（含基本工資上調）

3.營運與環保相關成本增加

即便過去透過內部吸收與營運優化減輕壓力，最終還是需要調整價格來維持營運與品質。

廣告 廣告

餐飲業成本如果持續上升但價格不調整，業者可能會壓縮利潤、降低食品品質或服務、難以支撐長期營運。鬍鬚張強調不降低原料標準與製程，調價是維持品質與服務的選擇。

目前不只鬍鬚張，整體餐飲業因原料、人力、水電等成本上升，也有漲價現象，像是咖啡連鎖品牌等皆在調整售價。

雖然成本上升是客觀事實，但消費者往往感受的是「吃一碗魯肉飯也變貴了」。如果收入沒有同步提高（或消費感覺停滯），就會覺得 漲價不合理。

對餐飲業者來說，因成本壓力而調漲價格是經營上較合理的選擇，可以維持品質與服務。

然而從消費者角度看，價格上升增加了日常餐飲的負擔，因此不一定「感覺合理」，但也是目前物價環境下普遍的現象。

筆者認為，雖然漲價是客觀因素，但消費者可以選擇，因為有些不知名的滷肉飯店，他們的滷肉飯比鬍鬚張便宜，只有20-30元，但其CP值並不遜色。

如果覺得在鬍鬚張飯店消費不划算，消費者可以去其它滷肉飯店消費，或是去超市買材料自己做，俗擱大碗，不也很好嗎？何必非在鬍鬚張消費？