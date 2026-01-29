投書：黃國昌變賣「紫雲」堂號 成為向中共交心的投名狀

黃國昌接受前立委蔡正元專訪，黃提及自己祖源是「紫雲黃氏」，被外界解讀是為赴中國而鋪陳。攝影鄒保祥

楊智強／社會科教師

「紫雲」，原是黃家莊嚴的堂號，承載著祖輩對子孫「莫忘初衷、頂天立地」的殷切叮嚀。然而，近期卻見政治人物將這份神聖的祖德，當成隨意塗抹的化妝品，試圖為其劇烈擺盪的政治路線洗地。這種將祖先變賣為「登陸通行證」的行逕，不僅是對家族尊嚴的踐踏，更是對台灣本土價值的諷刺。

回顧黃國昌的政治起手式，當年以反中天、反媒體壟斷的激進立場崛起，在太陽花學運中收割了無數台派青年的崇拜，與獨派大老的提攜。2016年，在民進黨傾全力助選得以進入國會，當時言必稱「消滅國民黨」，包裝成抗中保台的頭號急先鋒。

然而，當「反藍反中」的標籤不再能換取權力紅利時，這位精緻利己主義者顯露了真面目。他不僅搞垮親手創立的時代力量，更帶槍投靠民眾黨，與昔日痛罵的黑金、派系勢力水乳交融。這種以利益為唯一導向的表演，證實了他的喜怒哀樂皆是偽裝，唯有對權力的控制欲，才是真愛。

隨著立委任期將屆，在失去保護傘與政黨權力動盪的焦慮下，黃國昌再度啟動「過場劇本」。最令人訕笑的是，此時他竟突然想起祖先，抬出「紫雲堂」與其淵源，意圖建構尋根、炎黃子孫的人設，作為向中共交心的投名狀。寡廉鮮恥的「政治認爹娘」投機性格，不僅加深人格破產，更毫無恥度地展現權力掮客本色，如何將文化認同工具化。

黃國昌的「紫雲變奏曲」，反映出個人誠信的淪喪，更當眾把民主價值隨手變賣。當理念成為廉價的即期貨，當家族堂號淪為向獨裁政權投誠的政治供品，極致利己的投機表演，正逐步腐蝕台灣社會對於政治倫理的底線。

台灣民主若要細水長流，必須建立在對基本誠信與堅持價值的信念之上；若任由「變色龍」政客，擅用兩岸一家親情懷掩蓋其權力算計，大家逐漸認同的台灣共同體意識，恐將在這些政治詐騙集團操作擺布，淪為隨時被犧牲被出賣的車手。

