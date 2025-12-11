【投書】2025年聯合國人權日 最應該解決的人權問題 3

悟石／海外行銷

台灣在人權指標上年年得高分，像替自己臉上貼金箔：自由之家 94 分、亞洲第二。官方總愛拿這些數字當護身符，好像只要亮晶晶，所有的陰影就能消失。

但在台灣生活的人都心知肚明：分數亮不亮，跟能不能站得起來，是兩回事。尤其是那些被制度壓得跪了十年、二十年、甚至三十年的人。

今年的人權日，太極門案平反已滿 18 年。這個「平反」的字眼聽起來很響亮，彷彿正義早已抵達，但事與願違，國稅局不理法院判決，假稅單沒有撤銷，仍像瘀血般黏在台灣法治體系裡，無法散去。一宗早被最高法院確定為「無罪、無稅、無違法」的案件，卻還能以行政程序的殘影，拖進第三個十年。

台灣的人權現況，就是這幅矛盾的拼貼：亮光確實存在，但死角依然很黑；前半部像民主國家，後半部卻像生鏽的工程，隨時要塌。

2009 年兩公約國內法化，象徵台灣正式把國際人權標準引進家門。但十幾年來最薄弱、最像空殼的正是兩公約最重視的兩件事：一、有效救濟；二、國家承認錯誤的能力。

太極門信仰人權迫害案之所以會拖到 30 年，核心原因其實不複雜：行政機關犯的錯，自我更正的門，開得比針孔還窄。當初錯誤的 81 年度稅單，在前後五年都已更正為零的情況下，仍被硬生生留了下來；這不是法律的問題，這是態度的問題。更直接說，是「不願意面對自己錯誤」的問題。

台灣的行政體系習慣這種表層的法治：

— 你要我依法行政，我就照舊函令做給你看；

— 你說我要反省，我就把反省寫進報告裡；

— 至於要不要承認做錯？那是另一回事。

台灣缺的從來不是法律，而是法律人的良心，以及承擔錯誤的勇氣。

今年自由之家給台灣 94 分，看似優等生。然而國際專家在多個論壇明白指出：台灣在人權體系中仍有未竟之功——太極門案就是最明顯的例子。

國際法要求國家建立有效救濟機制，但太極門案的救濟大門 30 年來幾乎從未真正打開。於是國際組織十一度把案件送上聯合國人權理事會。台灣向外界喊要做「人權國家」，但國際更在意的是：你敢不敢依循良心揪出違法共犯結構？

2026 年，聯合國兩公約審查委員會將第四度來台了，既期待又怕傷害。這次不再是草創期的摸索，而是成熟民主該接受的深度盤問。專家關心的不是台灣喊了多少次「人權立國」，而是制度是否真能修補人權錯誤。這裡最關鍵的爭點只有三個：

一、行政能否承認自己的違法？

行政程序法第 117 條是國家自我救濟的最後安全閥，但太極門案顯示它幾乎形同廢條。

二、司法願不願意讓錯誤案件真正再審？

如果再審永遠只是形式，錯誤的判決就會在台灣變成永久性的。

三、信仰自由能否擺脫行政機關糾錯的勇氣？

如果國家不能以行政程序法117條更正錯誤，那兩公約就只是牆上的宣示。

捫心自問，這三題，台灣目前沒有一題能交出漂亮答案。

過去這三十年，台灣確實走出威權、擁抱民主，並在國際場域中一次次證明自己的韌性。但人權的核心，不在於宣示，而在於國家願不願意修補自己的錯誤。

太極門案不是唯一，但從1996年自今，它卻是台灣最大、最明顯、最長久、影響人數最多、最能讓制度照到鏡子的案例。它像一面「法稅照妖鏡」——照出的不是太極門，而是台灣國家機器那塊長年未被清理的鐵鏽。

國家不需要沒有錯，但國家不能害怕承認錯。真正的民主，不是把受害者丟在歷史的後巷，而是伸手把他們帶回陽光底下，承認傷害，修補傷害。

台灣還來得及，還可以更好。問題是：台灣願不願意？這才是今年人權日，最應該問的問題。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

