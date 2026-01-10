【投書】GDP數字亮眼民生卻沈重：政府應停止查稅騷擾，守護傳產底氣 3

陳平／退休人員

近年台灣經濟數據看似輝煌，去年經濟成長率 7.37%、人均所得突破 4 萬美元，但基層民眾卻普遍感嘆「看得到、吃不到」。當高科技產業扶搖直上，默默支撐台灣根基的機械、金屬、食品等傳統產業卻持續走下坡，如何支持傳產度過難關，已成為當務之急。

日前立委王世堅為基層請命，要求政府「對於表現良好的傳產公司，請減少不必要的查稅騷擾」，說出了許多老百姓和老闆的心聲。

在台灣常常談「查稅」色變，以代工美國知名品牌（Crocs）「布希鞋」打出名號的台灣自創品牌鞋子馳綠（Ccliu），就是代表性案例。創辦人先打進國際市場，陸續行銷60個國家，甚至新加坡政府開出5年免稅條件邀請公司移往當地時，仍選擇留在台灣、深耕本土。然而這樣的堅持卻沒有換來政府的支持，國稅局以懷疑是空殼公司、洗錢為由，一天到晚被查帳，浮濫的查稅不僅沒有查出實質問題，反而影響企業營運，讓台商深感挫折。

廣告 廣告

而前一陣子國稅局大規模查核行動，更令庶民經濟叫苦連天，從電商賣家、小型自營商到夜市攤販、熱門商圈店家幾乎無一倖免。只要發生現金交易、帳務不夠完整，甚至只是使用簡易記帳方式，就可能被列入查核名單。這類查稅往往並非因重大違法，而是因為帳簿格式、收據保存或申報流程不夠完備，就被要求投入時間、金錢與專業協助處理稅務問題。許多小攤、小店甚至微型工作室原本就缺乏人力與資源，卻必須為補件、對帳、出示收據與撰寫說明，勞民傷財。

台灣經濟的真正底氣不是漂亮數字，而是那些願意扎根本土、努力創新、堅守台灣的企業家。讓企業安心發展，比查稅逼走企業，更能守住國家的長遠繁榮。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【投書】財政部「只想躺著抽稅」 稅制大有問題

【投書】公權力系統性迫害 誰是下一個被犧牲的袴田巖？

【文章轉載請註明出處】