投柯志恩就是挺鄭麗文？陳學聖「憶2016馬英九」怕爆：最大獲利是民眾黨

記者陳思妤／台北報導

前國民黨立委陳學聖嘆鄭麗文此舉很傷（資料圖／翻攝畫面）

國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石、朱楓等人，引起爭議，民進黨立委邱議瑩就喊出，投國民黨立委柯志恩就是支持鄭麗文。對此，前國民黨立委陳學聖就直言，很傷、傷很大，恐連動到2026、2028，不只中南部，「北部都會皮皮剉！」讓他想起2016那句「支持陳學聖就是支持馬英九」，而當時一整片都掛了。他也大膽預言，這樣下去，最大獲利者將是民眾黨。

廣告 廣告

鄭麗文出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動追悼對象包括，共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。吳石被中共封為「密使一號」，中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦的雕像。

雖然鄭麗文堅稱，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。但活動現場就可以看到，紀念的名單中包含吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等人的照片。

對此，陳學聖今天接受主持人黃暐瀚專訪時直呼，不宜，他覺得鄭麗文不應該去，吳石是擊敗國民黨非常重要的將領、是個共諜，甚至讓中華民國撤守到台灣，吳石是重要的中國大陸功臣，而對中華民國來講是非常嚴重叛徒。他認為，前兩三天新聞發酵起來了，鄭麗文難道不能去查證嗎，主辦活動的負責人跟鄭麗文關係還算不錯，「大罷免組過在野大聯盟，裡面有些人跟她是好朋友，是屬於左統的人」。

「應該說有吳石就不去」，陳學聖砲轟，吳石叛徒，對中華民國傷害那麼大，連拜都不應該拜，除非對方也去祭拜台諜，那這邊祭拜共諜，雙方就可以談對等。

廣告 廣告

黃暐瀚指出，現在開始有人說支持XXX就是支持鄭麗文，把2026國民黨候選人都拉出來打。陳學聖直呼，這句口號好熟悉，「2016是支持陳學聖就支持馬英九，那時候馬英九死亡之握最慘時候，然後一片都掛下去了…」。他直言，如果鄭麗文路線是正確的，那這樣是幫柯志恩助選，但這是反諷，「不要講中南部，北部都會皮皮剉！」他心裡很有數，非常非常害怕。

陳學聖坦言，忍很久了不想講，想說剛當選不要潑冷水，但現在的公職人員跟明年要選的人擔心發展下去，「明年根本很難選」，他是2016走過換柱的人，很知道這個危險性，現在大部分黨內的人都沉默，黨內很多名嘴立委，這兩天都找不到人，怕被堵麥，因為怎麼講都不對。

「很傷、傷很大！」陳學聖直言，而且這會一直持續到2026，甚至連動到2028。他說，看看民進黨立委邱議瑩等人都跳出來消遣柯志恩，但柯志恩一句都不能說，怎麼說都不對。他認為，鄭麗文如果不修正，後面要選的公職人員都會皮皮剉，而且最大獲利者會是民眾黨，因為不喜歡民進黨的人也不喜歡國民黨路線，「民眾黨是最大獲利者，我大膽預言，如果你要這樣被民眾黨接收，我也被辦法」。

更多三立新聞網報導

追思共諜惹議！鄭麗文喊「228是和解」：歷史不該成為政客的籌碼

不挺鄭麗文追思！黃國昌認「吳石是共諜」：國民黨內聲音相信她聽到了

追思共諜成選戰通關密語？他喊明年選舉布條掛起來，力挺鄭麗文當中國人

拜共諜害全黨？邱議瑩喊「投她是支持鄭麗文」 柯志恩：背叛忠誠分清楚

