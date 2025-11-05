投案卻否認閃兵！薛仕凌、阿達自首後30萬交保

薛仕凌、阿達（合成圖，取自薛仕凌、阿達臉書粉專）

藝人王大陸2月爆出「閃兵集團」逃兵案後，檢警於5月及10月展開第二、三波搜索，多名藝人如陳零九、威廉、修杰楷、坤達等被拘提到案，近日又有唐振剛、薛仕凌、阿達3人主動到案說明。

據了解，唐振剛與兩名役男坦承閃兵，訊後無保請回；薛仕凌與阿達則坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，但未使用特殊方式逃兵，檢方認為仍有疑點，依妨害兵役罪諭令兩人各以30萬元交保。