投榮處連結資源展愛心 中華大家功德會捐贈物資助榮民眷

中華大家功德會執行長汪開宏(左)捐贈善心物資，南投縣榮服處處長王怡文代表接受。(圖：南投榮服處提供)

▲中華大家功德會執行長汪開宏(左)捐贈善心物資，南投縣榮服處處長王怡文代表接受。(圖：南投榮服處提供)

南投縣榮民服務處昨日辦理「連結資源．溫馨關懷榮民眷」活動，運用社團法人中華大家功德會捐贈的尿布及看護墊等愛心物資，提供身心障礙及失能榮民眷使用，紓解長期照顧的經濟壓力。南投縣榮服處王怡文處長並致贈感謝狀予大家功德會，表達對該會長期投身公益、積極關懷榮民眷，以實際行動傳遞社會溫情的敬意。

捐贈儀式結束，中華大家功德會執行長汪開宏一行人在榮服處副處長羅婷婷的陪同下，前往探視陳姓與鍾姓身障榮民並送上關懷物資與慰問品，汪執行長親切問候他們的生活近況並藉由閒話家常傾聽他們的需求。

廣告 廣告

汪執行長表示，很高興能有機會與榮服處攜手為榮民前輩盡一份心力，未來也會繼續匯聚會員的力量，與榮服處共同合作，協助弱勢榮民及其眷屬，將社會的溫暖傳遞給每一個需要的家庭。

榮服處王怡文處長表示，照顧榮民眷是榮服處責無旁貸的使命，未來將持續透過資源整合與跨單位合作，建構更周延的在地支持網絡，提供實質物資與心理關懷，讓榮民眷安心生活。