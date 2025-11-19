投檢召開114年查緝國土保育及環保犯罪聯繫平臺會議

郭景東檢察長主持會議致詞。(圖：南投地檢署提供)

南投地檢署致力於維護環境永續發展，十八日下午在該署四樓大禮堂，召開「一一四年查緝國土保育及環保犯罪聯繫平臺會議」，由郭景東檢察長主持，邀集轄內相關單位六十多人與會，就查緝環保犯罪，凝聚執法共識。

會議受邀出席單位有南投縣政府警察局暨各分局、法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局南投縣調查站、中部地區機動工作站、經濟部水利署中區水資源分署、第三河川分署、第四河川分署、農業部林業及自然保育署臺中分署、南投分署、農業部農村發展及水土保持署南投分署、財政部國有財產署中區分署南投辦事處、環境部環境管理署中區環境管理中心、?政部國家公園署玉山國家公園管理處、?政部移民署中區事務大隊南投縣專勤隊、內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊、第三大隊中區中隊、南投縣政府農業處、工務處、建設處、地政處、政風處、環境保護局、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立中興大學農業實驗林管理處惠蓀林場、台灣電力股份有限公司大觀發電廠、國軍退除役官兵輔導委員會清境農場等。

會議首先由南投縣政府環境保護局李易書局長，就轄內非法棄置案件分布情形及策進作為進行分析。其次，保安警察第七總隊第三大隊中區中隊呂俊儀警員，分享追查含戴奧辛廢棄物產源之經驗。保安警察第七總隊第六大隊盧世哲大隊長報告越南移工違反森林法案件之查緝歷程。另本署姚玎霖主任檢察官亦提出環保犯罪應與時俱進，運用科技偵查手段，加強跨機關團隊合作之簡介。最後，與會之環境管理署吳權芳副主任回應：環保犯罪偵辦需要群策群力，單一機關資源有限，故必需透過跨域合作，才能有效整合各方資源，又環保犯罪偵辦務必積極溯源，惟有溯源找出有資力之業主，促使業主將土地恢復原狀，方能終極回應民眾期待。

郭檢察長總結時表示，南投有大山大水、幅員遼闊，負責供應南投及彰雲嘉地區民生、灌溉之水庫，上游集水區就在轄內，因此一旦發生廢棄物棄置及山老鼠盜伐等破壞國土案件，勢必衍生水源及農地污染，造成食安等民生犯罪，影響深遠。從而，期許與會夥伴能充實科技偵防手段，互通有無，善加利用檢警環林之平臺，建立團隊合作模式，透過跨機關合作積極溯源，務必要求回復原狀，以達成環境復原之終極目標。本署亦將與平臺夥伴持續合作，強力貫徹政府打擊國土犯罪的決心，為守護環境資源永續與國民健康福祉努力。