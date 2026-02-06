投檢檢察長郭景東將調辦馬德案橋頭地檢署 接任者周士榆曾辦馬英九案

南投地檢署檢察長將異動。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國地檢署檢察長有15人大調動，南投地檢署現任檢察長郭景東也在調動名單，將調任上月偵辦中天記者馬德涉投共洩密案的橋頭地檢署，接任者則是曾起訴前總統馬英九涉教唆洩密案、現任澎湖地檢署檢察長的周士榆，兩人近日即會履新。

南投地檢署現任檢察長郭景東去年1月才到任，經歷3次罷免投票案，包括：全國唯一的縣議員罷免投票，以及立委馬文君、游顥罷免投票，也調查疑似幽靈連署案。

郭景東在南投地檢署1年時間，不只親自出馬宣導打詐，也關懷社會勞動人、犯罪被害人及家屬，上月20日他還與犯罪被害人保護協會南投分會理事長吳明賢，到桃園機場送遭保母虐待受重傷逐漸康復的印尼寶寶上飛機，讓他回到家鄉。

郭景東將接任近日受矚目的橋頭地檢署檢察長，橋頭地檢署上月偵辦中天記者「馬德」林宸佑涉共諜案，林目前還羈押禁見，該案檢方積極蒐證偵辦中，該案將是郭景東履新後的要務之一。

南投地檢署檢察長一職，將由現任澎湖地檢署檢察長周士榆接任，周士榆在檢察官任內曾辦過多件受矚目的大案，其中曾起訴前總統馬英九涉教唆洩密案，也是北檢偵辦起訴馬英九涉三中案團隊成員之一，接任南投地檢署檢察長後，預料也會為南投地檢署帶來新氣象。

