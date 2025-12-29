投消獲捐贈長袖及短袖救護POLO衫乙批

臺中市瓏讚獅子會等捐贈救護POLO衫乙批于南投縣消防局，局長陳興傑代表受贈。(南投縣府消防局提供)

南投縣政府消防局二十九日上午九時三十分，假該局C棟三樓視聽教室辦理「臺中市瓏讚獅子會捐贈長袖及短袖救護POLO衫乙批」儀式，由陳興傑局長代表受贈。捐贈方相當用心及貼心，為了讓同仁穿著更舒適的救護POLO衫，將袖口白色線條由印刷製作改成用針織，比較不容易髒或穿久掉落。

臺中市瓏讚獅子會張珈甄會長及陳龍珠創會長，長期秉持發揚博愛互助的精神，樂於助人，把愛心傳千里的義舉，深獲社會各界的肯定；本次由龍珠創會長發起，和臺中市瓏讚獅子會暨全體獅友、國際獅子會300C 2區2025-2026年度總監許吉本暨領導獅友、張瑞泰前國際理事、國際獅子會300C 複合區 議長葉浴監暨團隊領導獅友、台灣人壽中億通訊處億三區、朝暮良辰婚宴會館&美美心港式飲茶餐廳、美美網旅行社、貳零零參珠寶店、磊高獅子會、亞倫獅子會及百年獅子會等聯合捐贈，

消防局表示，捐贈該局長袖及短袖救護POLO衫各五百二十件，將提供給該局所屬第二大隊及第三大隊同仁，當消防同仁知道可配發新的長短袖救護POLO衫時，都雀躍不已。

消防局陳興傑局長表示感謝各善心單位，以實際行動將愛心回饋消防局同仁，汰舊換新長短袖救護POLO衫，讓消防局同仁更有精神執行勤務，提升救災救護效能，共同守護民眾生命財產安全。