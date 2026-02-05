投煙霧彈、持刀挾持人質！桃機逼真演練無差別攻擊 強化應變能力

為驗證面對危安攻擊事件之應變能力，桃園機場公司與國家安全局機場專勤組、法務部調查局桃園市調處機場調查站、內政部警政署航空警察局及機場消防、醫療、防護團等單位，於昨(4)日下午14時在第二航廈接機大廳辦理「115年桃園機場無差別攻擊危安事件演練」，動員逾百人次參演。透過實地操演，驗證跨單位指揮調度與即時處置能力，可有效強化桃園機場應對重大突發危安事件之聯防能量，展現維護旅客安全的決心。

此次演練以「貼近實況、強化聯防、即時應變」為核心目標，秉持「立即發現、快速反應」的精神。圖：機場公司提供

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場是國家重要的交通樞紐與關鍵基礎設施，每日承載大量旅客與航空運輸任務，其安全與穩定不僅關係到旅客的生命財產安全，更攸關國家整體社會運作與國際形象。近期國內外發生多起突發性、無差別攻擊事件，必須隨時保持高度警覺，不能有任何鬆懈。

此次演練以「貼近實況、強化聯防、即時應變」為核心目標，秉持「立即發現、快速反應」的精神，演練情境設定為2名歹徒於接機大廳投擲煙霧彈，並持刀無差別攻擊旅客。機場保全人員發現後，立即通報營運控制中心啟動聯防機制，除廣播引導旅客疏散外，並同步通報消防大隊及醫療團隊進場待命。1名歹徒先遭特勤保全有效牽制，隨後由航警局線上警力持盾牌、月牙鏟迅速壓制；另1名歹徒則挾持旅客作為人質，與警方對峙，隨後由保安警察大隊特殊任務警力受命執行精準攻堅，順利解救人質並制伏暴徒。最後由機場消防大隊、醫療中心及特種防護團接手，於現場執行傷患檢傷分類與緊急救護，展現完整應變流程，過程逼真確實。

機場公司指出，透過情境模擬與跨單位協同作業，檢視通報流程、指揮體系、人員應變與疏散是否確實到位，同時也藉此發現潛在問題，作為後續精進的重要依據，未來將持續提升機場整體安全防護與危機處理能力，落實保護與服務的雙重使命。此次演練期間機場維持正常營運，演練區域周邊也加派保全人員提醒疏導，確保旅客行程不受影響。

