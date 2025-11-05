「投石索」反無人機系統升級 可設定自主程度

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導， EOS防衛系統美國分公司，正對「投石索」（Slinger）反無人機系統進行改良升級，透過引進「輔助目標識別」（AiTR）與「可選擇自動化程度」，提升接戰效率與戰力，應對日漸嚴峻的無人機威脅。

報導指出，EOS防衛系統美國分公司計畫在阿拉巴馬州廠區量產「投石索」升級版。此次改良重點之一是AiTR套件，可支援目標偵測、分類，並能快速交接。至於「可選擇自動化程度」，則讓操作人員依交戰規則，設定人機協作（human-in-the-loop）模式，或是以系統判斷為主、但操作員可介入（on-the-loop）模式，使其可自主防禦無人機，或接受外部雷達引導，在分層防空架構中，執行短距離反無人機任務。

廣告 廣告

「投石索」以1門M230「巨蝮蛇」30公厘鏈砲為武裝，由光電感測器與超小型主動電子掃描雷達為偵蒐手段，並發射內含近炸引信的砲彈遂行反無人機任務，最大接戰距離超過800公尺，搭配風向感測器修正彈道，賦予「投石索」極為優異的精準度，甚至可在車輛行進間進行射擊。

「投石索」系統全重約355公斤，可裝備於聯合輕型戰術車輛（JLTV）等各型有、無人載具，協助部隊建構可靠反無人機能量。其開放式系統架構，可額外加裝武裝、感測器，還可整合至現有防空體系中，在不使用自身感測器之下，接收友軍情資作戰。而「投石索」獨立作戰時，亦可依情況設定系統自主程度，選擇保留人員操作或是自主接戰。

EOS防衛系統說，「投石索」已歷經多次實測驗證，也獲多國訂購，成為除飛彈外的低成本短程防空選項。

「投石索」以1門M230鏈砲為主要武裝，搭配右側的光電感測器與鏈砲下方的雷達搜索來襲威脅。（取自EOS防衛系統美國分公司領英）

「投石索」具備優異反無人機效能，並將推出改良版，以應對未來威脅。 （取自EOS防衛系統美國分公司網站）