投票制是否能改絕對多數決 學者指未必要修憲：用法律補充也可

賴清德總統（圖）。賴總統於2024總統大選中，以40.05%的得票率勝選。記者許正宏／攝影

我國是否要修改投票制度為「絕對多數決」，時有討論。東吳大學政治學系教授蘇子喬今在直播節目「志聖鮮思」上表示，台灣現行立委選舉是憲法增修條文規定，但只說是單一席次選區，未規定要相對多數還是兩輪投票，因此可用法律補充。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今邀蘇子喬，討論總統兼任黨魁、投票制度等議題。何志勇引蘇子喬的研究，表示全世界37個總統制直選國家，只有10國總統兼任黨魁，顯示總統兼黨魁非常態。

蘇子喬說，總統直選制之下，民主程度愈低，總統兼黨魁的比例愈高。民主程度愈低的國家，愈不講求權力分立。總統制、半總統制跟內閣制不一樣，內閣為行政立法合一，但總統跟半總統制強調行政、立法權力分立，即總統跟國會之間要制衡，如果總統兼黨魁、指揮國會議員，就是把權力分立精神掏空。

蘇子喬認為，實務上，總統兼黨魁會讓施政更有效率，而權力分立比較抽象，這要跟一般民眾訴求比較困難，也因此台灣針對此議題的討論，一直沒有到眾聲喧嘩程度。

陳學聖說，馬英九跟蔡英文時代，曾一度希望黨政分離，總統不兼任黨魁，讓總統站在高位比較好處理國政。但若不兼黨主席，就不太能指揮立法院，根本是施政效率問題。總統透過行政院長指揮立委太麻煩，立委覺得行政院長是空殼子，背後還有總統，為何要透過院長？馬英九、蔡英文實務面都是覺得這樣更有效率。因此總統是否要兼任黨魁，在台灣沒有一個定論，都是看總統個人需要。

談及投票制度，何志勇說，台灣仍為「相對多數決」，但如此並未反映多數人意見。如班上開同學會，有4家餐廳要投票，其中3家喝啤酒，1家喝咖啡；喝咖啡的選項拿4票，剩餘喝啤酒的餐廳分別拿3、2、2票，顯示7個人想喝啤酒，但最後只能喝咖啡。相對多數出來不會是多數決。

何志勇指出，國外有「排序投票制」，以順位投票，每次把得票最少的剔除，直到有候選人過半，會有助立場靠中間的候選人當選、而偏激者退散。而美國在州跟地方還有「Top 2」或「Top 4」投票，不分政黨進行公辦初選，更為公平。

蘇子喬解釋，澳洲國會議員就是「排序投票制」，這個制度的精神跟兩輪投票差不多，最大化反映多數民意。英國2011年曾公投要改成這個制度，但因太複雜，多達6成選民不同意。台灣現行立委選舉是憲法增修條文規定，但只說是單一席次選區，未規定要相對多數還是兩輪投票，因此可以用法律補充。

陳學聖說，實務上二輪投票曾有討論。第一次是2000年陳水扁以相對少數當選，當時考慮用二輪投票。而賴清德總統2024年以相對少數當選，顯示二輪投票這件事，台灣不會有實務結果，各政黨有所盤算，執政黨不會希望改變現有結構，以免影響連任。而國會選舉改成二輪投票，因選制太複雜，國會議員不會討論。

