投票前放民主假行不行？內政部：尊重社會共識
民進黨立法院黨團去年推出「強化民主投票促進法草案」，草案內容包括投票日前放1天「民主假」等規定，引發討論。為確保立法周延，立法院內政委員會今天(8日)舉辦公聽會，內政部次長吳堂安列席報告時表示，「民主假」未變更現行投票方式，對選舉制度影響程度小，若社會達成共識，內政部尊重。
為了更方便民眾行使投票權，民進黨立法院黨團去年推出「強化民主投票促進法草案」，共有12條條文，明文保障公民行使選舉、罷免及公民投票權時不受違法或不當干擾，並規定投票日及其前一天均放假，以保障公民返回戶籍地行使投票權。
對於這項草案，內政部次長吳堂安今天表示內政部予以尊重。他說：『(原音)基於該草案並未變更現行的投票方式，對選舉制度的影響程度小，如果社會各界對於保障公民參政與社會成本間之衡平取得充分共識，本部予以尊重。』
另外，吳堂安指出，如果實施不在籍投票，單一投票所可能出現少數其他選舉區的選票，這些選票需要移轉回戶籍地，恐難以維護投票人的投票秘密，內政部也示警境外敵對勢力及不法人士可能利用這點操控或干預選舉行為，因而對選舉的公平性造成危害。
