投票反罷免可公假領獎金 酒吧女老闆被訴選罷法 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

去年7月間的立委大罷免，坊間民眾為自己支持的主張拉票，但可能因此觸法，台北市知名酒吧「Alchemy Bar」的蘇姓女老闆支持反罷免，竟用LINE傳訊投票反罷免的員工可以領1天公假或1000元獎金，還註明「要偷拍給我看喔」，台北地檢署今（16）日依違反公職人員選舉罷免法起訴蘇女。

檢方起訴指出，蘇女於去年6月23日凌晨，在酒吧員工聯繫工作Line群組「A+0班表／工作流程／課程安排」群組內，傳訊給員工「7／26有資格的，去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！（記得要偷拍給我看喔！）要投『反』罷免！感恩！（微笑表情符號）（讚表情符號)，向群組內特定且具投票權的多數員工行求賄賂，約定投票行使反罷免，經人向信義警分局檢舉送辦。

廣告 廣告

檢方認定，蘇女涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人行求賄賂而約其為一定之投票權行使罪嫌，依法起訴。

位於台北101對面的「Alchemy Bar」、「OPIUM 香檳酒吧」號稱培養出最多冠軍調酒師的台北知名酒吧，為全台北第一間以美國禁酒令期間Speakeasy 風格的酒吧，蘇女是2家酒吧的創辦人，也是知名室內設計師。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

26刀砍死「芭樂公主」 分手男判無期徒刑定讞

日本一番頂級橄欖油竟是橄欖粕油 3嫌交保

【文章轉載請註明出處】