投票投到一半沒選票 南韓檢警突襲選委會10餘人列調查對象

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南韓檢警11日搜索中央選舉管理委員會，追查地方選舉選票不足爭議。（圖／翻攝自韓聯社）

南韓6月3日地方選舉爆發罕見選務爭議，首爾多個投票所當天因選票不足，導致投票作業一度中斷，不少民眾質疑投票權遭到侵害，甚至連日發起抗議要求重新選舉。事件延燒8天後，檢警聯合調查本部11日正式展開大規模搜索行動，針對中央選舉管理委員會及多個地方選委會同步搜查，追查選票短缺原因，以及是否涉及失職、違法介入選舉甚至侵占公款等情事。

根據《韓聯社》（Yonhap News Agency）報導，首爾警察廳廣域搜查隊在檢警聯合調查本部指揮下，11日上午9時起對位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會、首爾市選委會，以及發生選票不足事件的松坡區、瑞草區、江南區、廣津區及銅雀區選委會等共7處地點同步執行搜索。警方此次動員超過100名警力，包括國家搜查本部與數位鑑識人員，聯合調查本部也派出3名檢察官及10多名調查人員參與行動。

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調查單位透露，搜索令中列有前中央選委會主委盧泰岳（Noh Tae-ak）、前事務總長許哲勳（Heo Cheol-hoon），以及各地方選委會主管與負責人等10餘人為調查對象。檢警將針對違反《公職選舉法》、妨害選舉自由、瀆職，以及業務侵占、背信等罪嫌展開調查。

聯合調查本部表示，將釐清相關人員是否利用職務或權限對選舉施加不當影響，或透過不正當方式干預選舉程序，進而影響選民行使投票權。同時也將調查選票印製、管理與配送過程是否存在重大疏失，甚至是否涉及蓄意操作或人為隱匿問題。

此外，南韓一個公民團體已於6月4日向警方提出告發，指控選委會相關人員因管理不善侵害民眾參政權，並質疑選票實際印製數量與申報經費可能存在落差。該團體主張，若候選人已支付相關印刷費用，但實際印製數量卻遠低於需求，剩餘經費流向何處，應由檢警徹底追查，以釐清是否涉及侵占或背信問題。

這起風波源於6月3日正式投票當天，首爾松坡區蠶室一帶12個投票所，以及江南區、廣津區等部分投票所陸續傳出選票不足，導致投票作業被迫暫停，成為南韓選舉史上極為罕見的情況。事件曝光後，引發各界質疑選務規劃與管理能力，更有民眾認為自身憲法保障的參政權受到侵害。

隨著爭議持續擴大，部分選民甚至封鎖作為開票場地的首爾松坡區奧林匹克公園手球館，要求重新舉行選舉。相關抗議行動至今已持續超過一週，示威民眾高喊「重新選舉」、「還給選民公道」等口號，希望政府正面回應社會疑慮。

面對排山倒海的批評聲浪，前中央選委會主委盧泰岳與前事務總長許哲勳日前已宣布請辭負責。其後，南韓大法院院長趙喜大（Cho Hee-dae）解除盧泰岳的主委提名資格，政府也正式批准許哲勳離職。隨著檢警大規模搜索展開，外界關注調查結果是否能釐清選票短缺真相，並為這場重創南韓選舉公信力的風暴畫下句點。

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