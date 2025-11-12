投票挺街舞、拿券吃美食！ 桃食安心舞動健康嘉年華11月10日起全民線上應援開跑！
【記者羅伯特／綜合報導】為推廣食品安全與健康生活觀念，桃園市政府衛生局以創新方式推出年度亮點活動——「桃食安心舞動健康嘉年華」，以青春、創意與行動結合「食安 × 健康 × 青春」，邀請全國學生與市民共同參與，讓食安與拒菸理念以潮流方式融入生活。
衛生局表示，活動自11月10日至11月21日舉辦「街舞人氣初選線上投票」，民眾可以透過「桃園市民卡APP」欣賞各組參賽隊伍影片並為喜愛的作品投票。投票即可獲得2張摸彩券，完成食安知識問卷與宣導影片再加碼獲得2張面額50元美食券！本次發出12,000張數位美食券，數量有限、送完為止。民眾可自11月25日至115年1月31日於全市約600家合作優良餐飲與食品業者兌用優惠折抵，合作名單可上「桃食安心資訊平台」（https://food-safety.tycg.gov.tw/）查詢，輕鬆享受「邊投票、邊吃美食」的樂趣。
為延續熱潮，「桃食安心舞動健康嘉年華」將於12月6日至7日在桃園藝文廣場登場，現場將再發出數萬張美食劵，且匯集特色美食、手作甜點、異國料理與地方優良業者展出，並舉辦街舞決賽、親子闖關、有獎問答及健康飲食宣導等活動。衛生局表示，希望透過青年創意與全民參與，讓食品安全與健康生活理念深入人心，邀請市民朋友一同「舞出健康、吃得安心」，共創屬於桃園的健康城市品牌。
