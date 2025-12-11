投票明顯分歧 美媒：明年降息更難

Fed10日降息1碼，但本次投票分歧明顯，暗示未來降息難度更大，除非川普總統強行進行重大的機構改革，否則他或新任聯準會主席明年要想降息，只有2種途徑：要麼抑制通膨取得重大進展，要麼美國經濟大幅走弱。

聯邦公開市場委員會（FOMC）是聯準會的貨幣決策機構，例會由19名理事和地區性聯準銀行總裁參加，其中12人擁有投票權。而此次例會後公布的點陣圖顯示，在19名成員中，7人認為明年不應降息，4人認為降息次數不會超過1次。

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯撰文說，聯準會官員對明年降息的新預測，很可能遠少於川普所期望的次數，對於明年5月接下聯準會主席鮑爾棒子的人來說，這可能是一個難題。

蒂米羅斯指出，寬鬆派看到的是，儘管過去15個月累計降息6碼（計入10日的降息後為7碼），美國勞動力市場仍在走軟。他們擔心，若再等待經濟疲軟的證據，行動將會過晚，無法阻止經濟衰退。

但緊縮派則認為，聯準會正在對一個比表面看來更強勁的經濟體進行降息，這有可能重蹈20世紀70年代「時鬆時緊」式的錯誤。聯準會自9月以來連續3度降息，是因為糟糕的就業數據讓它別無選擇。

任職於PIMCO基金的前聯準會副主席克拉里達指出，「我們已連續5年未能實現聯準會的通膨目標（2％），而且通膨率一直高於目標水平」。這是一個對人們有影響的因素，沒有哪位新主席能改變這一點。

鮑爾明年5月卸任聯準會主席前，還將主持3次例會。到那時，數據可能會迫使他採取行動，或者把懸而未決的決定留給下一任。蒂米羅斯說，若美國經濟真的為川普殷盼的降息打開大門，那麼很有可能是以經濟走弱方式實現，這是任何一位總統都不樂見的。