「投票是出於恐懼」緬甸大選民眾投不投都無奈 紐時：結局已定

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票，民眾排隊投票。美聯社



緬甸今日（12/28）舉行5年來首次大選的第一階段投票，這是軍政府2021年推翻民選政府後的首次全國性選舉，不過西方多譴責這是為軍政府統治正名的假選舉，儘管結果要到下月25日後才揭曉，《紐約時報》稱結果已是定局。緬甸有民眾拒絕投票，藉此表達對大選的抗議，但也有民眾在工作單位威逼下投票，「我投票是出於恐懼，不是希望」。

此次選舉美其名為全國大選，但只在軍政府控制區域舉行，共303個鎮區，今天在包括最大城市仰光、首都奈洛比在內的102鎮區投票，下月11日及25日，再舉行第二及第三階段投票，大選結果要到下月25日後才揭曉。

廣告 廣告

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票，軍事將領敏昂萊在首都奈比多投票後，秀出沾過墨水的小指。美聯社

美國《紐約時報》報導，掌權的軍政府選前解散了40個政黨，許多區域只有代表軍方的政黨參選，無人挑戰，軍政府另依新選舉法逮補超過200人，該法規定「批評選舉」即屬於犯罪。在此情形下，有選民認為投票沒意義拒投，但也有人怕惹禍上身、怕工作單位要查，無奈投票。

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票，投完票民眾秀出沾過墨汁的小指。美聯社

瓦城（Mandalay）34歲化妝品銷售員桑蒂奇（Sandy Chit）告訴《紐時》：「我不認為這次選舉真能改變什麼，但我還是來了，因為不想惹麻煩，很多人投票是出於恐懼，而不是希望。」

42歲瓦城公務員韋延昂（Wai Yan Aung）說，投票是因為單位會查核： 「像我這樣的人，根本沒得選。」但他也說仍有一些同事拒絕投票：「有些人害怕，有些人厭倦了假裝，還有些人認為選舉毫無意義。」

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票，投完票民眾秀出沾過墨汁的小指。美聯社

41歲在仰光開雜貨店的尼拉紐（Nilar Nwe）說：「最好是不投，但我不能想怎樣就怎樣；大家都知道必須投票。」28歲的土木工程師阿卡敏奈（Arkar Min Naing）不投票，「對我來說，這次選舉不能代表人民的意願。不投票就是我表達不接受這一選舉的方式。」

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票，民眾排隊投票。美聯社

遭軍方打壓的反對派中，一些成員仍決定投票，曾為政治犯的資深民主派人士科科吉（U Ko Ko Gyi）代表人民黨（PP）競選仰光議席，他承認選舉存在問題，但「還有什麼替代方案嗎？不管我們願不願意，都無法讓軍方退出政治。」他和幾位議員冀望選舉能產生一個雖受限但仍具權力的議會，或可從軍政府手中拿走一些權力。

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票。美聯社

克倫人民黨（KPP）黨主席南欽艾烏（Nant Khin Aye Oo）也決定投票：「我們必須做點什麼，我們不能再這樣下去了。」被罷黜的文人政府「全國團結政府」（National Unity Government）則譴責任何形式的參與，都只是讓這場假選舉披上民主外衣，指責參與選舉的官員、投票工作人員或候選人都是與「國家敵人」勾結。

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票。美聯社

軍事將領敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天在首都奈比多（Naypyidaw）投票後，向媒體秀出他沾過墨水、蓋印的小指，他說：「我們可以自信地保證選舉自由公正，因為選舉是軍方負責執行，我們軍隊絕不允許自己的聲譽受損。」

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票。美聯社

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票。美聯社

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次大選的第一階段投票。美聯社

更多太報報導

一家6口遊印尼遇3公尺浪翻船 西班牙足球教練與3子女死亡

緬甸近5年全國大選今登場 挨轟「為軍政府正名的假選舉」

一輩子都是媽寶！美洲豹戰勝腦瘤 跟老媽一起退休