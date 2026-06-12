投票蘇巧慧支持率近9成 李四川競辦：巧慧開心就好

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國民黨新北市長參選人李四川。（資料照片／王侑聖攝）





《民視新聞網》近日以「2026新北市長選戰！蘇巧慧對決李四川你挺哪一位？」為題舉行投票，截至今（12日）上午6時半，蘇巧慧獲得89％支持贏過對手李四川的11%。對此，李四川競選辦公室今表示，新北市民非常有智慧，對於超越常人理解範圍的數據自有評斷，李競辦只能表示，「巧慧，開心就好」。

李四川競選辦公室表示，依據中選會統計2024總統大選得票率，賴清德總統拿下38.59%，而蘇巧慧在這次網路投票拿下89％支持度，可說是賴清德的兩倍有餘，如此離奇的數據，前無古人、後難有來者，恐怕只有蘇巧慧陣營才做得到。

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李四川競選辦公室表示，先前蘇巧慧陣營多次以假訊息抹黑李四川，甚至有綠營側翼以造假圖片指稱李四川是黑道，還用人肉搜索、公布住家地址外觀、公開家人名字的方式，對李四川家人及鄰居進行騷擾及施壓，蘇巧慧至今無半點譴責，選擇與假訊息跟騷擾市民的側翼站在同一邊，如今又出現常人無法理解的民調數據，李四川競辦必須再次呼籲，請蘇巧慧別低估新北市民的智慧，放下負面的選舉手段，還給新北市正面的選舉風氣。（責任編輯：卓琦）