投票議題攻防！ 藍白推不在籍投票 綠提「民主假」反制
台北市 / 綜合報導
藍白聯手要推不在籍投票，但民進黨擔心中共介選，另外研議了民主假來反制，讓選民能在投票前一天提早返鄉。有民眾認為，不在籍投票方便許多，但也有人贊成民主假，擔心不在籍投票會衍生亂象。
高鐵人潮滿滿滿，每每到了選舉投票日車站都會湧現「返鄉人潮」，但舟車勞頓不免降低投票意願，為了顧及民眾投票權也舒緩大批返鄉潮，在野黨要立專法改善，藍白聯手推不在籍投票，明定投票權人可以移轉投票或指定場所進行投票，強調非常多的國家都有這項制度，包含菲律賓、印尼、泰國等東南亞國家都已經實施，但民進黨持反對票擔心中共藉此滲透。
另外研議「民主假」作為反制，讓選民能在投票前一天提早返鄉，並要求主管機關給予交通補助，同時加開大眾交通運輸工具班次，立委(民)鍾佳濱說：「相較於這個藍白他們短短的一個月，居然有三個三天的連續假期，有沒有去想過對於國家社會經濟的衝擊呢。」
立委(國)牛煦庭說：「會針對不在籍投票的各個版本，再做細緻的討論跟整合，然後才會進到具體，在立法院內程序的討論的結果。」同樣是為了刺激投票率，藍綠為各自立場辯護，民眾又是怎麼看，民眾李先生說：「如果提前放一天感覺不是比較實際的啊，不在籍比較方便。」
民眾鄂小姐說：「我自己還是會，如果我是高雄人還是會想回高雄，(地區情感)，對對對。」民眾葉小姐說：「如果再加上不在籍，我就是，我可能是其他縣市，那可能你又，資料有什麼問題，那我可能要調資料，那就會有點麻煩。」民眾想法有情感因素也有理性考量，但無論哪個方案，朝野即便如何沙盤推演，後續要討論的配套措施都還很多。
藍推不在籍投票！ 吳思瑤：影響選舉公正 徐巧芯：不含中國
藍推不在籍投票！ 吳思瑤：影響選舉公正 徐巧芯：不包含中國
投票路上車禍亡！ 任特教助教男騎士 遭無照駕駛撞死
