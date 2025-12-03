投等債ETF持續吸金！00980D連兩月迅速填息 第3次月配息也出爐了

主動聯博投等入息（00980D）繼接連兩個月完成填息後，12 月配息期前公告也於周一（1 日）出爐，此次每受益權單位擬配 0.114 元。只要最後買進日為 12 月 15 日前買進持有，隔（16）日即可參與除息。 示意圖

[Newtalk新聞] 美國勞動市場逐步降溫，近期聯準會（Fed）多位官員釋出鴿派訊號，認為通膨隱憂相較於就業市場低，關稅帶來的成本上揚也小於預期，支持短期內降息的立場。芝加哥商業交易所（CME）的 FedWatch 工具對 12 月降息預期，也自上周的 3 成，至今（3 日）大幅上揚至 87%。

在利率風險變化大下，具品質和殖利率優勢的投資等級債ETF，相對吸引資金停泊。截至 11 月底，近一月來台灣投等債ETF的資金淨流入約台幣 191 億元，最受投資人青睞。相反地，對利率敏感度較高的美國公債，則淨流出約台幣 56 億元。對此，聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，投等債相對能因應經濟放緩環境，且相對公債有較高殖利率，其後續表現仍會隨聯準會逐步降息受惠、持續吸引買盤進駐。

在國內ETF市場，全台首檔債券主動式ETF——主動聯博投等入息（00980D）繼接連兩個月完成填息後，12 月配息期前公告也於周一（1 日）出爐，此次每受益權單位擬配 0.114 元。只要於最後買進日為 12 月 15 日買進持有，隔（16）日即可參與除息，配息發放日預期為明年 1 月 9 日。

00980D 自八月掛牌上櫃以來，持續受市場關注，不僅連兩次除息後都能在該周內填息，淨值也逐步攀升，配息狀況亦維持水準。若以今（3）日收盤 21.02 元估算，此次配息殖利率約 0.54%，在假設配息金額維持不變下，預估年化配息率可達 6.5%。

鍾郁婕指出，00980D 以成熟市場的投資級債為核心，並以中、短天期投等公司債為主，但投資組合不受限績效指標，因此能全面掌握各天期投等債機會。目前，00980D 投資組合平均存續期約 6.7 年、持債逾 230 檔；產業分布以銀行、通訊、能源為大宗，近期科技業發債規模增加，也因此提高布局比重，以期掌握兼具收益與報酬潛力的優質投資機會，投資人可衡量自身風險屬性與需求適當布局。

