"投給蔣萬安就是投給鄭麗文" 綠議員街頭掛看板嗆蔣

國民黨主席鄭麗文，紅統色彩引發爭議，不滿台北市長蔣萬安沒有任何表態，民進黨北市議員洪健益在街頭掛起看板，上頭寫"投給蔣萬安就是投給鄭麗文"，另外，爭取民進黨內提名選市長的吳怡農，也嗆輝達案不是蔣萬安的政績，連任之路頻頻引發質疑。

街頭大面看板，掛著"投給蔣萬安就是投給鄭麗文"，掛看板的是民進黨北市議員洪健益。





洪健益掛看板嗆蔣萬安與鄭麗文。（圖／民視新聞）

台北市議員(民) 洪健益：「鄭麗文擔任黨主席以來，一直走向急統的立場，那當然她也不掩飾她自己本身對中國，兩岸同屬一中的立場態度明顯的表示，但這個時候身為台北市的大家長，應該要立即跳出來馬上說明他的態度，因為畢竟他的曾祖父、祖父及父親輩的，對台灣人的所謂要求教導，兩岸是不屬於同一個中國的。」



質疑蔣萬安不敢講台灣中國一邊一國，而日前表態爭取黨內提名的吳怡農也開砲[[AVI]]，稱輝達案有很多可檢討的地方，最後市府才積極投入解決問題，輝達不是蔣萬安選舉政績，批評現在的市政府非常消極、被動，做任何決策都是少做少錯，能安全下莊就好，蔣萬安沒有正面回應。





蔣萬安遭洪健益掛看板嗆聲。（圖／民視新聞）





台北市長 蔣萬安：「為了成功爭取輝達，我與李副市長以及許多局處首長，在這段期間確實克服了很多困難及阻力。」



台北市議員(社民) 苗博雅：「還沒有時間去仔細聽怡農全部的說法，但是他是一個非常優秀的人才，他本身也是學財經出身，所以他對台北市很多市政建設，我相信他都會有非常多獨到，而且非常創新的見解，除了個人做人NICE，最重要的是你的政策是不是真的很棒，能夠帶動台北起飛的。」



力拚連任的蔣萬安，除了得拿出政績說服選民，自家黨主席的親中路線，恐怕也難以迴避。





