「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板上架！洪健益曝原因

國民黨主席鄭麗文，向來被外界認為親中色彩明顯，尤其近期參加「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思共諜吳石一事，更掀起政壇高度討論；然而，同黨籍台北市長蔣萬安至今卻保持沉默。對此，民進黨台北市議員洪健益在市區掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，今（24）日更在臉書強調，不是要貼標籤，而是希望提醒大家，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰，蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！

洪健毅今天在臉書提到，可能已經有些朋友發現健益在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」 的看板，「這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接！」。

他說，鄭麗文上任國民黨主席後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔；從中國端出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》，到王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是中國統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。「中國統戰逼近台北，自己身為台北市議員，健益不能視而不見！」。

話鋒一轉，洪健益指出，但最讓人更憂心的是，面對這些議題，蔣萬安卻保持絕對低調；雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說，而鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。

「沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許！」，洪健益強調，他受支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家：「鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！」





