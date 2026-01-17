投縣丙午年新春揮毫 免費送

南投縣府丙午年新春揮毫活動，副縣長王瑞德與前縣長林源朗共同進行開筆儀式。（記者蔡榮宗攝）

▲南投縣府丙午年新春揮毫活動，副縣長王瑞德與前縣長林源朗共同進行開筆儀式。（記者蔡榮宗攝）

為推廣傳統民俗文化藝術之美，增添年節喜氣，與民眾共迎新春，縣府文化局十七日上午在文化局戶外廣場舉辦「二○二六丙午年新春揮毫活動」，共邀請到三十二書法名家現場書寫賀年春聯，免費贈送給民眾，吸引許多鄉親到場排隊索取，並欣賞書法名家現場揮毫，場面非常熱鬧。

活動首先由南投天籟鼓韻太鼓團帶來充滿新春氛圍的震撼演出，副縣長王瑞德與前縣長林源朗共同進行開筆儀式後，也邀請到李轂摩大師發表介紹了今年縣府的春聯，文化局也介紹展示該局今年全新改版的南投縣藝文活動表，隨後則由王副縣長與縣議員林憶如連袂發放新春福袋，讓大家討個好彩頭。

廣告 廣告

王副縣長致詞時表示，臺灣傳統文化習慣於春節期間，將吉利喜慶的賀年春聯貼於家門，象徵除舊佈新，此次很高興能邀請到32位知名書法家，現場揮毫，供民眾免費領取，每位名家字體皆獨具特色，各有不同風格，讓大家能在歲末年終大掃除清理門面後，貼上新的春聯，用全新的心情迎接新的一年。

王副縣長指出，許縣長相當重視南投縣的文化建設，縣府在未來五年內，將會有全新的美術館以及演藝廳的部分建物完工，相信對於南投縣藝術文化的傳承與創新，將會帶來全新的局面；王副縣長也特別南投縣書法學會及美術協會等相關藝文團體的支持和協助，讓南投這個一年一度的寫春聯活動能夠順利舉辦。