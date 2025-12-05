投縣中興國中升學博覽會 為同學打開未來的旅程

中興國中為同學舉辦升學博覽會，提供正確選擇的機會。（中興國中提供）





南投縣中興國中為即將升學的同學舉辦一場升學博覽會，讓參與的各學校不同科別的資訊，提供同學直接面對去瞭解與實作體驗，對於未來升學的路程方向給予極大的指點與幫助，希望讓同學能堅定有自信選擇未來的方向。

這場博覽會集結了普通科、商業、工業、醫護、農業及體育班等多元科別，吸引各高中職及五專與學生踴躍參加。各校以作品展示、機具操作、專業示範與實作體驗，讓學生親手接觸不同領域，從互動中試探興趣、理解自身適性。

同學們到各學校攤位瞭解或體驗。（中興國中提供）

現場呈現商管群、理工、AI科技、護理技術、農業科技、體育訓練等多樣亮點，讓升學資訊更貼近生活與未來職涯。

中興國中校長鄭俊楠表示，升學博覽會不只提供資訊，更協助孩子看見選擇、減少焦慮、找到方向。他強調孩子的未來視野可以更寬廣，人人都能發光，只要走上適合的道路。此次活動成功促進家長與學生能夠更深入了解多元升學途徑，為探索未來奠定重要的基礎。

