投縣中興國中棒球隊過關斬將 勇奪巨人盃國際青少棒錦標賽冠軍

中興國中棒球隊勇奪巨人盃冠軍。（縣府提供）





2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽於元旦期間在臺南登場，並於1月7日圓滿落幕。南投縣中興國中與強勁對手交峰歷經考驗成功奪冠，榮獲巨人盃最高榮耀，寫下隊史重要里程碑。

一年一度的臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽，向來被視為國內青少棒具指標性的國際賽事。本屆比賽由臺南市地主7隊、日本關西選拔隊與東北選拔隊，以及全國各縣市勁旅共同參與，共48支隊伍角逐。賽制採預賽三隊一組、16組循環賽，每組取前二名晉級32強，再進入單敗淘汰賽，對球隊的穩定度、臨場應變與抗壓能力都是頗為嚴峻的考驗。

中興國中棒球隊寫下隊史重要的里程碑。（縣府提供）

中興國中指出，在前四強戰面對賽前保持不敗的日本東北選拔隊，中興國中在比賽中兩度落後，仍能維持穩定軍心。第4局2出局後展開關鍵攻勢，連續擊出8支安打、單局攻下7分出現大逆轉，最終以4分差勝出，搶下冠軍戰門票。

冠軍戰對手為國內勁旅臺中市中山國中。中興國中前2局一度失掉6分，但球隊迅速修正，第3局追平比分，之後雙方攻守拉鋸。第7局下半中興國中在2出局情況下再度追平比數，將比賽帶入第8局突破僵局制。延長賽上半局，中興國中以關鍵守備成功守住失分，下半局在1出局、1.3壘有人情況下擊出再見安打，正式封王。

中興國中校長鄭俊楠表示，巨人盃是國內青少棒實力的重要舞台，也是培育未來棒球人才、推動國際交流的關鍵賽事。中興國中棒球隊在落後情況下展現高度抗壓性與韌性，能在關鍵時刻穩定發揮，最終於延長賽擊出再見安打登頂，不僅是選手努力的成果，也象徵中興國中棒球發展的重要里程碑。

教育處長王淑玲指出，藉由巨人盃大型賽事，以及高品質競賽環境與完整賽制，讓國內各球隊與國際年輕選手在實戰中交流成長，且經由日本隊伍來臺參賽，深化臺日棒球交流。

她也強調，巨人盃每年邀請各界重要棒球專業團體共襄盛舉，已成為國內青少棒具指標性的賽事之一；南投縣政府長期深耕基層體育，持續強化棒球運動發展，為國內棒球培育穩定且具潛力的新生代戰力。

