投縣九九峰氦氣球組裝完成 外型29日搶先曝光

【記者 謝雅情／南投 報導】投縣九九峰氦氣球樂園引進全球僅30個國家共70顆的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，動用超過40名人力，經過逾7小時組裝球體、氦氣充填，29日上午氦氣球成形並進行各項測試，預計2月2日辦理履勘作業，民眾在農曆春節前就可望搭乘氦氣球欣賞九九峰地區美景。

九九峰氦氣球樂園的核心設施，為全臺首座繫留式氦氣球觀光體驗設施。球體規模達6,000立方公尺，搭配專用主機設備與多重安全控制系統，以繫留方式進行升降操作，風速穩定情況下每次可搭乘最多30人，並可升至最高300公尺高空，過程中隨著高度變化，地面景觀的層次與視野範圍也隨之轉換，為遊客帶來不同於地面行走的觀賞體驗，讓乘客在穩定、安全的條件下，從空中俯瞰九九峰周邊的山巒線條、綠意景觀與遼闊視野。

縣府觀光處長陳志賢指出，經過三年努力，九九峰氦氣球樂園即將完工，園區引進由法國專業氦氣球製造商Aerophile所設計與製作，造價約8千萬元的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，建構在九九峰平原上，氦氣球升空至150公尺高時，相當於在50層樓欣賞九九峰山巒、鳥嘴潭人工湖等美景，目前全亞洲僅韓國首爾及日本大阪有相同設施，預計每天最多可供600人搭乘。不同於一般透過火焰熱氣上升的熱氣球，需傍晚及清晨且氣流穩定時較適合升空，氦氣球全天候皆可飛行，只要風速不達到輕颱等級都可營運。氦氣球設施將於2月12至14日開放給南投縣民及草屯鎮民優先體驗，5日中午起可上網預約，17日大年初一起配合南投燈會，限量開放給全國遊客體驗，於12日中午起可上網預約購票，未來園區將依四季規劃不同主題，歡迎大家過年期間到南投走春，到九九峰體驗氦氣球設施。

天際航空副總經理陳怡伶及總工程師Eric Bachelier表示，氦氣輕於空氣，氦氣球充飽後會自然而然上升，園區使用22釐米粗的主纜繩牽引氦氣球，使用主機房液壓馬達及絞車控制收放，上升速度約每秒1公尺，全程體驗時間約15分鐘，規格上一次最多可搭乘30人，但實際搭乘人數仍需依照當下天氣狀況及風速配比。

園區營運廠商薰衣草森林表示，園區試營運後，氦氣球體驗預計升空到168公尺高，取其吉祥寓意，搭上南投九九峰全台唯一的高空氦氣球後，可以一路發、一切順利。

氦氣球設施於27日完成組裝機電控制室、飛行平台及絞鍊等地面設施，27日晚間完成氦氣充填，28日組裝球體後辦理升空測試。預計2月2日邀集建築、土木、消防、機電、觀光遊憩與縣府消防局、建設處等相關專家及單位辦理履勘作業，將於完成履勘確認氦氣球相關設施安全後，核發於經營者「營運證明書」再開放使用。（照片記者 謝雅情翻攝）