投縣仁愛及中寮牙醫醫療站 啟用

許縣長及貴賓為仁愛鄉「精英牙醫醫療站」揭牌啟用。（圖：南投縣府提供）

宜居樂活南投，偏鄉就醫無礙！南投縣政府衛生局與南投縣牙醫師公會及臺中市牙醫師公會共同合作，推動「仁愛鄉精英牙醫醫療站」及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」，經過多方努力及四個多月的籌備，昨（十七）日隆重揭牌啟用，為完善南投縣偏鄉醫療再跨一大步。

十七日上午縣長許淑華前往仁愛鄉精英衛生室前廣場主持揭牌儀式，邀請衛福部口腔健康司司長張雍敏、衛福部中央健康保險署中區業務組專委賴大年、衛福部健保會委員董正宗、中華民國牙醫師公會全聯會副理事長蘇祐暉、臺中市牙醫師公會理事長吳尚書、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、縣議員林庭秝、仁愛鄉公所鄉長江子信、仁愛鄉代表會主席洪文全、副主席陳秝秀、縣府原民處長林婷玉及縣府衛生局長陳南松等貴賓共同揭牌啟用，立委馬文君、盧縣ㄧ服務處都派員參與。駐診牙醫師，也是仁愛鄉女婿的林傳凱醫師當場捐五十萬元予鄉公所照顧鄉親。

許縣長說，南投縣幅員遼闊，各種醫療資源明顯匱乏，縣府非常重視偏鄉醫療資源的投入，希望每一個鄉鎮都能有牙醫師服務，照顧民眾健康，但南投縣只有八十八家診所，牙醫師也未超過二百位，所以縣府更加關心的是，如果牙醫師資源都集中在南投、草屯、埔里等城市，偏鄉民眾就必須長途跋涉，到這些城市就診，有感於此，就任後就責成衛生局積極佈建偏鄉牙醫醫療站，補強牙醫資源。