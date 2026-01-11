投縣仁愛鄉互新冬梅賞花季 結合原住民三鐵挑戰

為行銷南投冬季的賞花資源，南投縣政府舉辦二0二五年南投花卉嘉年華系列活動，本週仁愛鄉的賞梅活動正式起跑。仁愛鄉的賞梅勝地為互助及清流部落，二0二六南投縣仁愛鄉互新冬梅賞花季一日登場，去年首度結合舉辦親子自行車挑戰賽，今年則加碼為原住民三鐵挑戰，除了昨日晚間舉辦選手之夜以外，今日舉辦原住民三鐵（路跑、自行車、傳統射箭）挑戰賽」，結合冬季梅花盛景、運動賽事與原住民族文化體驗，打造兼具觀光、運動與文化深度的特色活動。

許淑華縣長表示，感謝交通部觀光署補助二0二五南投花卉嘉年華活動，帶動南投的花卉及賞花旅遊產業。南投縣仁愛鄉的「互新聚落」(即清流部落、中原部落、眉原部落三個部落)最為引人入勝的是周邊廣植的原生種梅林景觀，彎曲的野梅枝頭懸掛著柔白花朵，沿著步道前進放眼望去即是大片的壯麗的花海。今年縣府與仁愛鄉公所合作舉辦的互新冬梅賞花季，繼去年大受好評的親子自行車挑戰賽後，今年又加碼為三鐵，融合九點一公里路跑、三十五點五公里自行車挑戰，並設置原住民傳統射箭完賽體驗關卡，賽道串聯互助村、新生村、北港村及惠蓀林場等自然景觀路線，沿途可欣賞冬季梅花與山林風光。

廣告 廣告

現場亦規劃族服拍照體驗、互助國小文化導覽及多元補給站服務，讓選手、眷屬與遊客皆能在安全無虞的環境中，感受仁愛鄉的人文溫度與自然魅力。希望透過本次活動，讓更多民眾認識互新聚落的冬梅之美與原住民族文化特色，藉由運動賽事帶動觀光人潮，深化地方品牌形象，實現文化傳承與觀光發展的雙重目標。

南投縣政府觀光處表示，互新賞梅季今天正式啟動，邀請大家來南投賞梅花。縣府也正籌辦二0二六南投燈會，將在二月十四日登場，活動除了傳統花燈以外，也有精彩的新春表演、煙火秀及水舞展演等，邀請大家冬季來南投賞花看花燈。