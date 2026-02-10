投縣加強重要節日安全維護工作首日 縣長慰勉

春安工作首日縣長許淑華在縣警察局長謝宗宏等人陪同至竹山分局實施慰問並致贈慰問品。(圖：南投縣警局提供)

南投縣警察局一一五年加強重要節日（春節）安全維護工作首日，九日晚由縣長許淑華、警察局局長謝宗宏等人，分赴至全縣各分局、分駐、派出所慰勉員警及協勤民力辛勞。

今年全縣春節慰問行程共分為五組，由縣長、副縣長、警察局局長、二位副局長、主任秘書及督察長等人分別擔任領隊幹部，其中縣長許淑華在局長謝宗宏陪同下至竹山分局實施慰問並致贈慰問品，縣長表示：農曆春節連續假期即將到來，為展現政府運作與服務沒有空窗期，讓民眾安心、快樂過好年，執勤員警及協勤民力犧牲春節假期與家人團聚時間，全力投入維護治安及交通疏導工作，讓南投縣縣民可以過個好年。

此外，警察局局長謝宗宏也表示，警政署規劃自二月九日二十二時起至二月二十三日二十四時止執行「一一五年加強重要節日安全維護工作」，為期十五天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，透過維護金融機構安全、取締賭博犯罪、交通疏導管制、防制交通事故、設置機動派出所及結合民力服務社區等六項作為，讓民眾安心過節慶。

另一組由副局長陳吉政率隊前往信義警分局，聯合信義鄉內各機關代表共同參與進行春節慰問。慰問團隊致贈加菜金、泡麵、餅點、冷凍食品及新鮮蔬果等物資，以協助解決春節假期期間山區用餐不便問題；另由信義鄉公所貼心致贈分局每位同仁一件發熱防寒衣，供執勤時禦寒防凍使用，過程溫馨熱鬧，充分展現對基層員警的關懷與支持。

分局長王凱文除了感謝警察局長官蒞臨偏遠原鄉慰問，也感謝信義警友辦事處等單位致贈慰問品及加菜金提振員警士氣，也讓駐守山區之員警及協勤民力提前感受濃厚年節氛圍。