投縣女童軍歲末敬老關懷活動體驗營 歡樂

▲一一四年度女童軍歲末敬老關懷活動體驗營合照。（圖：南投縣府提供）

南投縣政府廿四日帶領本縣各級學校女童軍學生共一百名，參與由南投縣女童軍會承辦的「一一四年度女童軍歲末敬老關懷活動體驗營」。活動上午分別前往清流部落及中原部落關懷據點，透過陪伴長者、互動交流及隊伍精心準備的才藝表演，為社區長者帶來溫暖與活力，共同營造歲末歡樂氛圍。

活動開始前，學生們在大會安排下進行環境認識及任務說明，隨後分別前往兩個據點展開關懷服務。學生們帶來多元精彩的才藝演出，並與爺爺奶奶們共同手作紀念品，長者們臉上滿是笑容，現場互動熱絡。童軍以實際行動展現敬老精神，傳遞溫馨與祝福，也讓社區長者感受到滿滿關懷。

下午則安排至惠蓀林場進行環境教育體驗，學生在專業人員帶領下認識生態環境，並參與DIY活動，在大自然中學習環境保護的重要性。透過戶外學習與體驗，學生不僅增進環境知識，也將童軍所強調的「健康生活」與服務精神延伸至自然關懷的實踐。

縣府教育處王淑玲處長表示，歲末敬老關懷活動不僅能培養學生的同理心與服務精神，更是落實童軍教育中「服務社會人群」的重要價值。透過實際走進社區、與長者互動，學生能學習尊重與關懷，累積教科書以外的生命教育經驗，是非常珍貴的成長歷程。王處長也特別肯定承辦單位的細心規劃，讓學生在活動中展現熱情並獲得深刻學習。

面對高齡化社會，推動青銀共融行動極具意義。童軍教育強調品格與服務，此次活動不僅讓長者感受到陪伴，也讓學生在付出過程中獲得啟發，促進世代間的理解與連結。縣府期盼未來能持續推動類似活動，讓更多學子參與，攜手打造更友善、更溫暖的南投。