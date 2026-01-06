投縣學子全國學生美術比賽成果豐碩 53人獲獎創佳績

將參加「一一四學年度全國學生美術比賽優勝作品巡迴展-中區場」展出作品之一。(圖：南投縣府教育處提供)

教育部主辦之「一一四學年度全國學生美術比賽」成績日前揭曉，南投縣學生再創佳績，整體表現較往年持續突破，在全國眾多優秀作品中脫穎而出，共有五十三位學生榮獲獎項，包含特優二人、優等一人、甲等一人及佳作四十九人，充分展現南投縣藝術教育各項措施持續深化，成果逐步展現。

近年來南投縣學生參與「全國學生美術比賽」成果逐年提升，獲獎人數與獎項層級皆持續成長，顯示本縣在藝術教育發展、校本特色推動及藝術人才培育上已見成效。本屆學生於水墨畫類、西畫類、版畫類、漫畫類、繪畫類、平面設計類及書法類等項目中，皆深獲評審肯定，並榮獲佳績。

南投縣學生在全國賽事中締造佳績，是學生努力、教師用心指導與學校長期投入藝術教育的最佳證明。縣府將持續推動美感教育政策，結合在地文化與藝術資源，培養學生創造力、美感力與人文素養，讓南投孩子在藝術學習道路上穩健成長。

教育處長王淑玲指出，未來將持續整合校內外藝術教育資源，擴大學生參與藝術創作與競賽機會，透過成果展演與專業交流，促進學生多元發展，讓南投縣藝術教育成果年年精進、屢創高峰。

教育處將於一一五年五月九日至五月二十五日與國立臺灣藝術教育館共同合辦「一一四學年度全國學生美術比賽優勝作品巡迴展-中區場」，本縣參與展出作品包含平和國小廖責閔同學的「城市飛鳥」(水墨類特優)、中興高中許友馨同學的「叉路口的呢喃」(水墨類特優)及許瑋宸同學的「人世間」(水墨類優等)及虎山國小楊凱茵「挽春吟」(書法類甲等)。歡迎民眾蒞臨文化局(玉山及九九展覽廳)參觀，感受全國學子的藝術創意與魅力。