投縣學生舞蹈賽 90隊報名展技藝

「南投縣一一四學年度學生舞蹈比賽」十一月六日、七日在南投市漳興國小活動中心登場，參賽人員涵蓋本縣各高中職及國民中小學學生，個人組六十五隊及團體組二十五隊，共計九十隊四百六十七人報名參加，比賽項目有個人組古典舞、民俗舞及現代舞，團體組則有古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，競賽十分激烈。

南投縣歷年來舞蹈比賽成績都非常優異，去年縣賽共有十一獲得特優、十三隊獲得優等，代表參加全國賽榮獲特優一隊及優等十五隊;尤其溪南國小更是在全國賽中表現優異。

縣府感謝縣內家長們對孩子藝文活動的關心與支持，今年縣內舞蹈比賽採開放觀賽方式辦理，盼各校積極准備練習，能充分展現各校藝文特色，讓競賽成果更加耀眼。

希望今年各參賽隊伍都能盡情揮灑最精湛的舞藝，爭取代表本縣參加一一四學年度全國賽的代表權，締造更豐碩的全國佳績。各組的比賽成績將於賽後現場公告，並在每個半天賽程結束後頒獎。