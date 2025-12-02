投縣宣導防災避免一氧化碳中毒 民眾體驗「虛擬實境滅火」

南投縣府消防局宣導防災避免一氧化碳中毒，民眾體驗「虛擬實境滅火」。(圖：南投縣府提供)

▲南投縣府消防局宣導防災避免一氧化碳中毒，民眾體驗「虛擬實境滅火」。(圖：南投縣府提供)

為避免冬季一氧化碳中毒，南投縣府消防局(二)日在埔里鎮展開宣導活動，結合防火宣導到民眾住家訪視，協助民眾找出居家安全隱患外，虛擬實境滅火器也派上用場，並讓民眾體驗，呼籲各界重視熱水器正確安裝、通風良好及鋼瓶定期檢驗，避免發生悲劇。

消防局火災調查科員陳志彥表示，訪視埔里住戶時發現，屋內裝置有斯熱水器，如通風不良，極易因燃燒不完全產生一氧化碳，家中如有這種情況，建議要趕快改善。

陳志彥強調，熱水器務必由「合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士」安裝，並張貼施工標籤；同時提醒民眾勿使用逾期未檢驗的液化石油氣鋼瓶，並清除瓦斯爐、熱水器周邊雜物及定期清洗抽油煙機油脂，以免火苗竄燒引發火災。

埔里防火宣導隊也發現部分住戶瓦斯爐旁堆放紙箱等易燃物，經住戶同意後，防火宣導隊協助清理外，也呼籲民眾保持廚房整潔、通風。

陳志彥表示，為鼓勵民眾汰換危險熱水器，一一五年推出補助方案，一般住戶每戶補助三千元，低收入戶每戶最高補助新臺幣一萬二千元，名額有限，有意申請者可儘速各地消防分隊提申請。

宣傳活動中，埔里防火宣導隊分隊長曾秀月展示中寮鄉法華寺捐贈、價值約25萬元的「虛擬實境滅火器」。民眾戴上VR眼鏡即可在虛擬情境中反覆練習滅火動作，相較過去使用油盤與乾粉滅火器，不僅免除清理麻煩，更兼具環保與安全，讓防火宣導更生動有趣。

消防局提醒民眾，冬季門窗緊閉最危險！使用瓦斯器具時務必保持通風、定期檢修，並加裝住宅用火災警報器與一氧化碳偵測器，才能真正守護家人安全。