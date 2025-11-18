投縣家長會長座談 許淑華頒當選證書
▲縣長許淑華頒發一一四學年度家長會長當選證書。(記者蔡榮宗攝)
南投縣府十八日於南投市南島婚宴會館舉辦一一四學年度家長會長當選證書頒發典禮暨校長、家長會長座談會，活動在秀林國小竹樂演奏、炎峰國小幼童軍團康及南投舞蹈團的精彩表演中揭開序幕。
縣長許淑華、縣議員林儒暘、蔡孟娥、陳宜君、南投縣家長協會理事長劉信昇，以及全縣各校家長會長與校長們齊聚一堂，並由許縣長親自頒發一百八十六位新任會長的證書，表達對家長會長們的高度敬意。
許縣長致詞時特別感謝各校家長會長熱情參和無私奉獻，家長會是學校與家庭之間最重要的橋樑，更是縣府推動教育政策最強而有力的後盾，感謝家長會的家長們願意付出心力與時間投入教育志業，共同為孩子的未來而努力。
許縣長指出，教育是國家發展的基礎力量，也是幫助孩子翻轉未來最重要的投資，縣府除降低公立幼兒園師生比至1:12，並持續辦理公立幼兒園延長照顧服務；近二年來縣府也爭取經費一億一千二百四十八萬元補助學校整建跑道及週邊設施，優化學校運動設施，同時提升體育獎助金，提供選手更多發展機會。
許縣長表示，南投已是全國第一個「學習型城市認證」的縣市，更在今年三月率先中部五縣市成立終身學習輔導團，協助推動學習型城市計畫，全面推動「生生有平板、班班有大屏」政策，載具使用率高於全國，更榮獲教育部數位學習推動全國第一名績效，兼顧所有孩子的學習需求，南投雖是偏鄉，但在教育的投資絕不手軟。
南投縣家長協會劉理事長致詞時，也感謝縣府對家長會的重視，每年都舉辦隆重的當選證書頒發典禮，更感謝許縣長對南投教育的支持與投資，未來各家長會將持續協助學校推動教育發展，讓南投的教育變得更好，更具競爭力。
