投縣府主管宿舍群辦市集 《算了啦這條街》療癒登場

王副縣長與嘉賓一同邀大眾來體驗好好告別2025。





南投縣政府位於復興路一街的宿舍群，27日在地方宗教宮廟與產業新創協會共同合作下，「算了啦這條街」之名舉行2025歲末開運策展市集活動，業者希望集結眾人的力量，復興沈寂已久的宿舍區，帶入另一番優質的活力。

副縣長王瑞德27日上午出席「算了啦這條街」開幕活動，縣議員林儒暘、張婉慈、縣府新聞及行政處長蔡明志、民政處長林琦瑜等出席致意，立委游顥、立委馬文君、縣議員簡千翔、縣議員宋懷琳等服務處也派員到場參與。

結合五家宮廟讓宗教文化融入生活。（記者扶小萍攝）

王副縣長表示，縣長許淑華就任後即積極活化縣府資產，助益地方繁榮；過去略顯神秘的縣府主管宿舍群，在新聞及行政處的妥善規劃招商下，首波引進火鍋店、咖啡館等商家進駐，漸漸成為南投市民休閒新地標。此次是由老宅火鍋店發起、攜手百年戲院共同策劃「算了啦這條街」市集，就是希望藉由年輕人的創意，營造出老宿舍群的新能量，藉此讓更多人走進來，帶動周邊社區經濟活絡，成為青年創業發展的基地。

不少少女男士來求姻緣求善緣。（記者扶小萍攝）

蔡明志處長表示，縣府主管宿舍群曾令人覺得陌生破舊，巷弄總是停滿了車，到任後即遵照許縣長施政方針，積極研議活化主管宿舍群方案，從法令依據、活化方案擬定及招商等程序，逐步循序推進，成就今日規模，未來縣府將會結合轉運站推動，擬定周邊宿舍群活化方案，增加城市亮點。

龍華宮讓人打小人、除厄、趨吉避凶。（記者扶小萍攝）

林琦瑜處長表示，此次活動以「寺廟文化為根、藝術創作為媒介」，透過當代策展與互動設計，將傳統信仰中關於祈福、除厄、轉運的精神，轉化為人人都能輕鬆參與的生活體驗，相當有趣。

營北國中的龍隊再度現身祈求帶來好運。（記者扶小萍攝）

主辦單位表示，算了啦這條街希望以藝術行動重新連結城市與寺廟文化，讓信仰不只是儀式，而是一種能安放情緒、陪伴生活的文化力量。「不用準備香，也不用想好願望，帶著一顆想放鬆的心來就好。」在年底的街區裡，透過藝術轉譯的寺廟文化，陪大家告別2025，把不順心的事算了，帶著輕盈的狀態迎接 2026。市集活動時間為12月27日(六)與28日(日) 以及 1月3日(六)、1月4日(日) 兩個週末舉行，免費入場。

主辦單位特別引進特殊的「水溶紙」製成「鳥事溶斷符」，民眾只要將心中煩惱、水逆、不想面對的工作寫在紙上，投入特製水缸中，紙張3秒內瞬間溶解、化為烏有。

亮點二開運扭蛋機與「感溫」未來卡，現場完成簡單任務即可體驗「開運扭蛋」，藏有未來光明燈卡，必須透過人的「手溫」用力搓熱，或拿到現場的熱燈箱烘烤，點亮自己寫下的2026 年心願，充滿儀式感與驚喜。

亮點三蒐集「五運」御朱印，除在老屋樹蔭下逛市集、吃美食，這也是一場南投市區的RPG 冒險。串聯藍田書院（求功名）、配天宮（求平安）、慈善宮（求姻緣）、無極龍華宮（求除厄）與松柏嶺受天宮（求大吉）。民眾可拿著光明卡背面的集章欄，前往這五間廟宇尋找可愛的「神明印章」，集滿五運章成為完整的「五運騰昇隆」御朱印，讓 2026 年氣場全開。

亮點四扭蛋機中藏有最大驚喜—「水逆退散・山海鏡」。這面特製的凸面鏡玩轉時下最流行的隨身拍照道具，結合山海鏡概念設計，無論是辦公或日常不順遂，都能將不好的運勢「反彈」回去，全南投限量僅600面只送不賣，預計將引發一波收藏熱潮。

現場除數十個市集攤位，還有受天宮帝爺公駐駕給民眾求平安，慈善宮月老星君、斷緣祖師神現場供孤單男女求姻緣、斬爛桃花，同時營北國中舞龍隊帶來精彩的踩街表演。



